Dohoda o zrušení a znížení ciel medzi EÚ a USA znamená prínos 200 mil. eur ročne

Komisia pripomenula, že týmto sa uvedie do platnosti dohoda, ktorú EÚ a USA uzavreli 21. augusta tohto roku. Zníženie ciel medzi EÚ a USA znamená lepší prístup na trhy oboch strán v číselnej hodnote vyše 200 miliónov eur ročne.

Výkonný podpredseda EK Valdis Dombrovskis, ktorý bude po novom zodpovedať za obchodnú politiku EÚ, v tejto súvislosti uviedol, že EÚ a USA znamenajú najdôležitejšie hospodárske partnerstvo na svete, pričom vzájomný obrat s tovarom a službami má hodnotu vyše 1,3 bilióna eur ročne.

"Táto dohoda poskytuje prospešný výsledok pre obe strany a pomáha nám ešte viac upevniť naše partnerstvo. Zníženie zlepší prístup pre našich vývozcov a zníži náklady na dovážaný tovar. To sú kriticky dôležité faktory v súčasnej dobe hospodárskej krízy spojenej so šírením koronavírusu," uviedol Dombrovskis v správe pre médiá.

Podľa jeho slov EÚ považuje túto dohodu za dôležitý krok k zlepšeniu vzťahov s administratívou USA a k riešeniu nevyriešených sporov. Upozornil, že pokiaľ ide o skutočne globálne výzvy, šance na dosiahnutie úspešných výsledkov sa zlepšia, len ak budú EÚ a USA spolupracovať.

Podľa údajov EK schválenie dohody na oboch stranách Atlantického oceánu bude mať za následok zníženie amerických ciel na vývoz z EÚ v hodnote približne 160 miliónov dolárov ročne (136 mil. eur). Ku komoditám so zníženým colným zaťažením patria pripravené jedlá, krištáľové sklo, práškové palivo či zapaľovače. EÚ na druhej strane zruší clá na dovoz amerických živých homárov a mrazených výrobkov z homárov. Americký vývoz týchto výrobkov do EÚ predstavuje zhruba 111 miliónov dolárov (94 mil. eur) ročne.

Obidve strany zrušia uvedené clá na základe doložky najvyšších výhod. Opatrenia sa budú uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. augusta 2020.