Do konzultácie k zavedeniu regulačného sandboxu sa zapojilo 20 subjektov

dnes 14:16 -

Do verejnej konzultácie k možnému zavedeniu regulačného sandboxu sa zapojilo 20 subjektov. Ukázalo sa, že je záujem, aby takýto nástroj na Slovensku vznikol. Informovala o tom Národná banka Slovenska (NBS).

Vo svete počítačov a informačných technológií sa pojem sandbox používa na pomenovanie mechanizmu, ktorý slúži na oddeľovanie testovaných procesov od iných procesov hostiteľského počítača virtuálnou stenou. Od 22. júna tohto roka do 5. augusta 2020 sa uskutočnila verejná konzultácia k tomuto nástroju. NBS a Centrum pre finančné inovácie (CFI) Ministerstva financií SR chceli prostredníctvom nej zistiť názor verejnosti na to, či na Slovensku existuje dopyt po vytvorení regulačného sandboxu, prípadne niektorej z jeho alternatív, a ako regulačný sandbox čo najvhodnejšie nastaviť. Podkladom ku konzultácii bol materiál, v ktorom NBS a CFI predstavili svoju základnú predstavu o fungovaní regulačného sandboxu.

Do verejnej konzultácie sa zapojilo 20 subjektov, ktoré odpovedali na vyše 30 otázok. Medzi respondentmi sa nachádzali dohliadané a nedohliadané subjekty, asociácie, ako aj fyzické osoby. "Odpovede, ktoré sme získali v rámci verejnej konzultácie, nám hovoria, že na slovenskom trhu existuje dopyt po regulačnom sandboxe, ale vzhľadom na štruktúru respondentov nie je možné posúdiť, aký veľký je tento dopyt a koľko subjektov by reálne zvažovalo doň vstúpiť," uviedla v stanovisku pre médiá NBS. Respondenti sa pri väčšine otázok týkajúcich sa nastavenia regulačného sandboxu zhodli s predstavou NBS a CFI, ktorú opísali v rámci konzultačného materiálu. Subjekty zapojené do konzultácie sa vyjadrovali pozitívne aj o alternatívach k regulačnému sandboxu.

NBS a CFI výsledky konzultácie prediskutujú s relevantnými asociáciami. "Po zhromaždení potrebných informácií NBS a CFI posúdia výhody a nevýhody jednotlivých riešení a na základe toho rozhodnú, či bude zriadený regulačný sandbox, prípadne niektorá z jeho alternatív. Pokiaľ bude prijaté rozhodnutie vytvoriť regulačný sandbox, dá sa očakávať jeho zriadenie počas roka 2021," doplnila NBS.

Sandbox, ktorý pripravuje NBS, by sa týkal finančného trhu. Začínajúcim alebo etablovaným spoločnostiam, ktoré chcú spustiť inovatívny obchodný model alebo službu, by poskytol možnosť počas niekoľkých mesiacov opakovane konzultovať s expertmi NBS z rôznych oblastí uskutočnenie inovatívnych riešení. Cieľom je, aby splnili podmienky regulácie tak, aby ich inovatívne produkty prispeli k rozvoju finančných služieb a zároveň, aby bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu.