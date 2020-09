Ceny v eurozóne klesajú, ekonomiku to však brzdí. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Najhorší výsledok za sedem rokov

Inflácia v eurozóne sa prepadla do záporných hodnôt na úroveň -0,2 %, čo znamená, že ceny tovarov a služieb medziročne poklesli. Očakávania trhu boli nastavené na plusovú hodnotu 0,2 %. Takéto spomalenie rastu cenovej hladiny nenastalo ani počas apríla, kedy vrcholil pandemický dopad na ekonomiku eurozóny.

Jadrová inflácia (očistená od cien energií a potravín) poklesla na 0,4 %, čo je najhorší výsledok za posledných 7 rokov. S týmto výsledkom sa ECB nemôže dlhodobo uspokojiť. Očakávajú sa dva scenáre. Buď skonštatuje, že ide o krátky sezónny výkyv, ktorý sa musí potvrdiť aj v ďalších mesiacoch, alebo už na najbližšom zasadnutí šliapne na „plynový pedál“, aby rozbehla inflačné tlaky v ekonomike. Pôjde o nový dodatočný objem nákupov aktív – tlačenie peňazí. ECB si nemôže dovoliť rozbehnutie deflačnej špirály, pretože jej zastavenie v neskoršom čase bude stáť omnoho viac úsilia a zásahov do ekonomiky.

Apple a Tesla rozriedili akcie

Na začiatku septembra došlo k tzv. splitu – rozdeleniu akcií dvoch významných hráčov. Ide o to, že akcie firmy sa rozčlenia na viacero menších a ich cena sa zníži v určitom pomere. Split na Tesle sa realizoval v pomere 5:1. Keď akcie zatvárali v auguste okolo úrovne 2 000 USD za 1 akciu a investor ju držal, v septembri už mal na obchodnom účte 5 akcií s hodnotou 400 USD. Počet akcií sa päťnásobne zvýšil, naopak, cena sa päťnásobne znížila. Hodnota investorovho portfólia sa pri takomto splite nemení, môže však investovať aj s menším vstupným kapitálom. Je to štandardná metóda, ako znížiť nominálnu hodnotu akcie bez zmeny trhovej kapitalizácie. Pri vysokých nominálnych hodnotách strácajú akcie firmy časť malých investorov. Pri zvučných firmách to však môže byť na škodu. Preto sa pristupuje k tzv. splitom. Apple sa delil pomerom 4:1. V piatok zatváral na úrovni okolo 400 USD za akciu a nový mesiac štartoval na úrovni okolo 125 USD. Investorom sa ale počet akcií zvýšil štvornásobne.

Zasadnutie ECB a inflácia v USA

Vo štvrtok očakávame zasadnutie Európskej centrálnej banky. V kontexte posledných výsledkov inflácie pôjde o veľmi sledované zasadnutie. Dôležitý bude aj komentár guvernérky Christine Lagardeovej po zasadnutí banky. V piatok zverejnia výsledky inflácie v USA. Posledné dáta boli pomerne priaznivé a ak sa potvrdí ich ďalší rast, začne sa skloňovať možné sťahovanie stimulov zo strany Fedu.



