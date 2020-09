dnes 14:01 -

Deficit federálneho rozpočtu USA dosiahne tento rok rekordných 3,3 bilióna USD (2,78 bilióna eur), prognózuje rozpočtový úrad Kongresu CBO. Celkový vládny dlh by mal prvýkrát od konca druhej svetovej vojny prekročiť ročný výkon ekonomiky.

Vysoké výdavky na boj s koronakrízou a podporu ekonomiky zvýšili federálny schodok o vyše 2 bilióny USD, uviedol CBO. Celkový deficit bude viac než trojnásobný v porovnaní s rokom 2019 a viac než dvojnásobný v porovnaní s úrovňami dosiahnutými počas finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 a 2009.

CBO očakáva, že deficit rozpočtu federálnej vlády dosiahne tento rok 16 % hrubého domáceho produktu (HDP) a v pomere k výkonu ekonomiky bude najvyšší od roku 1945. V roku 2021 by sa mal znížiť na 8,6 % HDP a v poklese by mal pokračovať do roku 2027.

Federálne výdavky by mali celkovo dosiahnuť 6,6 bilióna USD, čo je o 2 bilióny USD viac ako vlani. Recesia tiež spôsobila pokles príjmov, ktorý však nie je taký dramatický, ako nárast výdavkov. Výber dane fyzických osôb zaostáva za vlaňajškom o 11 % a dane právnických osôb o 34 %.

Federálny dlh podľa CBO na budúci rok prekročí 100 % HDP a dostane sa na nový rekord 107 % HDP. Nad 100 % HDP sa naposledy dostal tesne po skončení druhej svetovej vojny, keď výdavky na financovanie vojny spôsobili jeho historické zvýšenie. Vtedy sa však dlh počas povojnového boomu rýchlo znížil, čo sa v súčasnosti nestane.

Na konci tohto roka by mal dlh dosiahnuť 98 % HDP po 79 % HDP na konci roka 2019. Na porovnanie, v roku 2007 sa nachádzal na úrovni 35 % HDP.