Koronakríza spôsobila rozsiahle výpadky príjmov parížskemu cestovnému ruchu

dnes 14:16 -

Parížsky cestovný ruch sa musí pre koronakrízu vyrovnávať s veľkými výpadkami príjmov. V 1. polroku 2020 pricestovalo do Paríža o 14,3 milióna turistov menej ako v rovnakom období vlani, uviedol vo štvrtok (27. 8.) úrad cestovného ruchu regiónu Ile-de-France.

Zatiaľ čo v prvých 6 mesiacoch roka 2019 prišlo do Paríža 23,7 milióna turistov, v 1. polroku 2020 to bolo len 9,4 milióna. To spôsobilo medziročný pád príjmov v cestovnom ruchu o 6,4 miliardy eur.

V 1. polroku medziročne klesol počet prenocovaní v hoteloch o 61 %. V júni a júli bolo viac než polovica parížskych hotelov zatvorená. Rovnako prudko sa znížil počet návštevníkov múzeí a pamätníkov, napríklad počet návštevníkov Louvru padol o 64 %.

Cestovný ruch zamestnáva v regióne Ile-de-France 500.000 ľudí. V letných mesiacoch sa mierne zotavil. Po ukončení obmedzení pohybu v polovici mája sa najprv začali vracať turisti z Francúzska. Po ukončení hraničných kontrol v polovici júna začali prichádzať aj zahraniční turisti.