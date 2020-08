Dolce far niente: 1600 eurové štipendiá za najlepšie ničnerobenie

Zdroj: theguardian

Uchádzačom z celej krajiny udelia tri 1 600 eurové štipendiá, stačí presvedčiť porotu, že práve ich „aktívna nečinnosť“ vyústi do pôsobivého alebo relevantného využitia času. Formulár žiadosti, ktorý treba odovzdať do 15. septembra, kladie iba štyri otázky:

čo nechcete robiť?

ako dlho to nechcete robiť?

prečo je dôležité nerobiť práve konkrétne toto?

prečo ste tou správnou osobou, aby ste to neurobili?

„Ničnerobenie nie je vôbec ľahké,“ povedal Friedrich von Borries autor programu, teoretik z oblasti architektúry a dizajnu. „Chceme sa zamerať na aktívnu nečinnosť. Ak tvrdíte, že sa celý týždeň ani nepohnete, je to pôsobivé. Ak navrhnete, že sa nebudete hýbať ani rozmýšľať, mohlo by to byť ešte lepšie.“

Myšlienka projektu vznikla z diskusie o zdanlivom protiklade spoločnosti, ktorá podporuje udržateľnosť a zároveň oceňuje úspech, uviedol von Borries. "Tento štipendijný program nie je vtip, ale experiment so serióznymi úmyslami. Ako môžete zmeniť spoločnosť, v ktorej je meranie úspechov postavené na najvyšší piedestál," píše The Guardian.

Po zverejnení „správy o skúsenostiach“ v polovici januára budúceho roka univerzita rozdá granty. Podľa von Borriesa, ak ocenitelia nesplnia plánovanú „nečinnosť“, nebudú za to trestaní. „Ak hovoríte, že nebudete spať, môžete to urobiť iba pár dní, ale ak tvrdíte, že nebudete chodiť nakupovať, potom by ste to mohli vydržať oveľa dlhšie."

Žiadateľom sa preto odporúča, aby si stanovili realistické ciele.

Akonáhle budú prihlášky zozbierané, stanú sa súčasťou novembrovej výstavy s názvom „Škola inkonzekvencializmu: K lepšiemu životu“, ktorá bude venovaná otázke: „čoho sa môžem zdržať, aby môj život mal menej negatívnych dôsledkov na životy ostatných."