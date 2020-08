16-miest už nestačí, Japonsku dochádzajú čísla kariet

Zdroj: The Guardian

Japonské úrady uvažujú o možnosti pridať ešte sedemnástu číslicu. Náklady na takéto opatrenie by však vystúpili do miliónov jenov a vyzerá to tak, že by ich museli pokryť samotní užívatelia kariet.

Strmému nárastu záujmu Japoncov o kreditné karty pomohla aj vlaňajšia kampaň za bezhotovostné platenie posilnenú kreditným systémom. Stalo sa tak potom, čo sa spotrebná daň zvýšila z ôsmich na desať percent.

V Japonsku dnes vydáva kreditné karty asi 280 spoločností, tie spolupracujú s medzinárodnými firmami, ako sú Visa alebo MasterCard. V prvých šiestich číslach šestnásťmiestneho kódu karty je zaznamenaná krajina, kde bola karta vydaná, kód banky a ďalšie informácie a do zvyšných desiatich musí vydavateľ karty vtesnať číslo účtu a ďalšie údaje o klientovi. Tempo vydávania nových kariet v krajine spôsobil nedostatok voľných číselných kombinácií. Využívanie kreditných kariet v Japonsku rastie každoročne o dve percentá, ich popularitu ale výrazne posilnilo šírenie koronavírusu. Japonský premiér Šinzó Abé oznámil, že do roku 2025 chce zvýšiť pomer bezhotovostných platieb o štyridsať percent. Pomer bezhotovostných nákupov v krajine je podľa údajov spoločnosti Payments Japan Association v súčasnosti na dvadsiatich percentách, Japonci stále zaostávajú v tomto smere za Južnou Kóreou, kde bezhotovostne platí až 96 percent ľudí, a Čínou, kde je to 66 percent. Podľa odborníkov sa ale postupne znižuje počet Japoncov, hlavne starších, ktorí neustále tvrdošijne trvajú na používaní hotovosti.





Najjednoduchším riešením problému s nedostatkom číselných kombinácií je pridať na karty jednu číslicu. Táto reforma, ktorá by zahŕňala vydanie skúšobných sérií na testovanie odolnosti proti falšovaniu, by krajinu vyšla na milióny jenov, čo by museli zaplatiť užívatelia kariet. "Pridaniu ďalšej číslice na kartu sa bránime, ako je to len možné," povedal pre denník Mainichi Shimbun zástupca jednej zo spoločností vydávajúce karty. "Všetko finančné bremeno s tým spojené však pravdepodobne ponesieme sami.“ napriek tomu asi iné riešenie prijaté nebude a zostáva len rozhodnúť, či sa bude musieť upraviť tristo miliónov už vydaných kariet, ktoré sú v obehu, alebo im umožniť nejakým spôsobom koexistovať s novo vydávanými, píše japonský denník Mainichi Shimbun.

Aj napriek nárastu bezhotovostných platieb štúdie z roku 2019 ukázali, že až 84 percent japonských domácností stále používa bankovky a mince pre malé nákupy. Pre platby medzi sumami od 10 000 do 50 000 jenov používa hotovosť stále zhruba polovica respondentov, elektronické platby kreditnou alebo debetnou kartou uprednostňuje v takýchto prípadoch len 3,4 percenta Japoncov.