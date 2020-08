Ekonomiky sa zotavujú zo súčasnej recesie celkom dobre

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 10:09 -

Ed Yardeni, prezident Yardeni Research, poukázal na nedávne ukazovatele americkej ekonomiky, ktoré boli „veľmi silné“, ako je nový a existujúci predaj domov, alebo maloobchodný predaj. „Týždenné ukazovatele smerujú k prudkému nárastu výnosov,“ povedal pre CNBC „Myslíme si, že v druhom štvrťroku sme dosiahli dolnú hranicu výnosov aj zárobkov.“

Minulý týždeň americkí maloobchodní giganti Walmart, Target, Lowe a Home Depot vykázali obrovské zisky z predaja, čo posunulo odhady Wall Street. „Celkovo sme stále svedkami toho, že ekonomiky sa zotavujú celkom dobre z toho, čo bolo v podstate recesiou vynúteného blokovania,“ povedal Yardeni.

Citi Private Bank v poznámke začiatkom tohto týždňa poukázala na efektívnosť vládnych stimulov v boji proti najhlbším dopadom recesie COVID-19. „Vo všeobecnosti dobré zdravie pred ekonomickým vývojom svetovej ekonomiky a rýchle fiškálne kroky vlád vyvolali oživenie globálnej aktivity, ktoré bolo v skutočnosti veľmi ostré, v tvare písmena V,“ napísali stratégovia. Dodali, že rastový rozmach pripisujú tomu, čo nazývajú „substitučnými účinkami“. Napríklad ľudia míňajú za zlepšovanie svojich domácností namiesto šetrenia, alebo nakupujú on-line pri obmedzeniach návštev kamenných predajní. Tieto „substitučné účinky“ boli natoľko „robustné“, že viedli k prerušeniu dodávateľského reťazca a vyčerpaniu zásob. „Pri súčasnom tempe výroby budú maloobchodné zásoby v treťom štvrťroku naďalej klesať. Veríme, že to do konca roka obmedzí americký HDP, bude to však hnacou silou budúceho oživenia priemyselnej činnosti a obchodu,“ napísali analytici Citi Private Bank. „Počas pandémie je dopyt obmedzovaný."