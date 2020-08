Strach z bezhotovostnej spoločnosti ako konšpiračná teória

Zdroj: humanevents

V súvislosti so šírením koronavírusu sa najskôr objavili správy, že hotovosť môže byť prenášačom a aby ľudia radšej uprednostňovali bezhotovostné platby. A keď sa ukázalo, že časť obyvateľstva naďalej používa bankovky, lebo nechce, aby boli jeho nákupné zvyklosti zaznamenané, objavili sa správy, že tieto obavy z rastúcej popularity bezhotovostných platieb sú len akousi kkonšpiračnou teóriou.

"Niektorí sa obávajú, že všetky peniaze by sa dali vystopovať, čo by možné bolo, ale dalo by sa tomu predísť, ak by systémy boli navrhnuté tak, aby poskytovali dostatočnú úroveň súkromia," uviedli USA Today. V tejto vete je jedno veľké ak. V skutočnosti propagátori bezhotovostnej spoločnosti majú záujem o zhromažďovanie súkromných a osobných ​​informácií. Kto by mal z toho prospech a kto by na to naopak doplácal?

Na jednej strane by veľké banky a finančné inštitúcie získali zjavné výhody, okrem úspory nákladov na transakcie s fyzickými peniazmi, alebo ich preprave. Bezhotovostný svet by týmto inštitúciám poskytol nový zdroj, ktorý by mohli využívať. Mali by k dispozícii oveľa väčšie množstvo údajov, ktoré by mohli zhromažďovať o svojich zákazníkoch. Ako rastie intenzita, ktorou sa bránia výhody bezhotovostnosného prístupu, v očiach jeho najtvrdších zástancov už vlastne neexistuje žiadna nevýhoda. Nemajú obavy z toho, že vymizne doplnková práca, či práce kde tvorí hlavný zdroj prepitné. Veľkým hráčom sa darí v regulačných režimoch smerom zhora dole. Menší, ktorí by mohli mierne zlepšiť svoje postavenie (napríklad zostať na voľnej nohe alebo ako začínajúci podnikateľ), sa často spoliehajú na slobodu, ktorú poskytuje hotovosť.

Bohužiaľ, niektorí ľavicoví progresivisti sa trvalo usilujú poskytnúť „pomoc“ ľuďom v nižšej ekonomickej vrstve, ktorí sa zapíšu do digitálneho systému s platbami po zániku hotovosti. Tieto iniciatívy zahŕňajú dotovanie bezplatných účtov alebo iný osobitný prístup k finančnému systému. Konečne bude inklúzia a rovnosť zaručená, ak zmizne táto fašistická hotovosť z dohľadu. Asi tak by sa dali parafrázovať slogany.

Namiesto označovania príspevkov na sociálnych médiách, že ide o klamstvo, by sa mali zverejňovať informácie, či sú tieto obavy opodstatnené. Existuje kultúrny kontext, ekonomický kontext a tiež politický kontext, ktorý hovorí o tom, ako človek môže alebo nemusí súhlasiť s prichádzajúcou bezhotovostnou spoločnosťou. Každé z týchto rozprávaní je v skutočnosti zaujímavejšie ako omieľanie faktov a navyše sa človek s nimi ani nemusí stotožniť.



V čase rôznych zákazov zo strany vlády sa mnohé kritické diskusie odohrávajú na poli sociálnych platforiem. Určite je rozdiel, či dostane ban (zákaz) na sociálnej sieti alebo v rámci finančnej siete. Oboje je však možné. Advokáti však naďalej rozširujú podporu pre prijatie najmodernejších technológií. Napríklad mnohí obhajcovia bezhotovostných platieb majú tendenciu uprednostňovať záporné úrokové sadzby a oveľa voľnejšiu politiku centrálnych bánk. Takéto politiky sa ľahšie prijímajú bez fyzických foriem zákonného platidla. Záporné úrokové sadzby znamenajú koniec tradičnému sporeniu, pretože to, čo nestihnete minúť z vášho bankového účtu, stratí hodnotu na základe najnovšej zápornej sadzbe. Spotreba sa tak stáva všestranným nástrojom a má pre hospodársku činnosť oveľa väčší význam. Trvalý stimul pre neustály konzum by sa stal skôr povinnosťou než krokom zavedeným pri ekonomickom poklese.







Hrozba bezhotovostnej spoločnosti je skutočná. Nie je to len niečo, čo sa ako vírus šíri na Facebooku, ale v skutočnosti je to téma aktuálnych diskusií medzi finančnými elitami. Samozrejme, nakoľko ide o naliehavú hrozbu v dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom a nepredvídateľnom prostredí, si musí každý vyhodnotiť sám. Ale len preto, že ľudia začali mať obavy z niečoho, o čom dostatočne neinformujú tradičné médiá ešte neznamená, že ide o konšpiračnú teóriu.



Stiahnutie časti hotovosti z obehu má rozumné vysvetlenie vzhľadom na blokovanie ekonomiky kvôli Covid-19 a rozdeľovanie sociálnych rozkazov za posledných šesť mesiacov. Počas koronakrízy elektronický obchod prosperuje a menšie firmy krachujú. Popularita on-line nákupu rastie, takže fyzické peniaze sa používajú oveľa menej. „Myslím si, že väčšina obchodníkov, najmä menších, a obchodníkov s malými transakciami, by stále uprednostňovala hotovosť,“ povedal K. Craig Wildfang v rozhovore pre Axios. Spolu s advokátskou kanceláriou Robins Kaplan zastupuje maloobchodníkov v súdnom spore za poplatky pri platbe kartou. Ak si však vezmeme správu US Small Business Administration, ktorá tvrdí, že viac ako 90 % firiem zbankrotuje do dvoch rokov po katastrofe ako je živelná pohroma, politické nepokoje, či pandémia, je zaručené, že časom bude čoraz menej firiem bojujúcich za hotovosť.



Fyzické mince sa stále viac stávajú zdedenými artefaktmi. Ako vysvetľuje Clifford Thies z Amerického inštitútu pre ekonomický výskum, výroba mincí vyjde na viac než je ich hodnota. Čas stratený pri ich počítaní pri transakciách a ich preprave tiež zvyšuje celkové náklady na používanie. Thies odhaduje, že použitie centov môže byť drahšie ako jednoduché zaokrúhlenie cien. Kvôli menovej inflácii sa znehodnocujú aj drobné mince, ktorých výroba sa musí kvôli použitým kovom dotovať. Na druhej strane stojí za pozornosť rast ceny zlata a striebra. Americký dolár je tlačený do zabudnutia. Hotovosť môže byť poslednou baštou hodnoty, pretože si zachováva určitý nedostatok voči

digitalizovaným dolárom. Nedovoľte, aby vaše obavy ohľadom bezhotovostnej spoločnosti označovali za konšpiráciu, len blázon by nespochybňovať taký systém, do ktorého nás nanútia, ale z ktorého niektorí zjavne nemajú žiadne obavy.

Autorom je prezident Mladého republikánskeho klubu v New Yorku, Gavin Wax.