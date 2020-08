Rezort práce má pripraviť zmenu zákona o tripartite

dnes 14:01 -

Ministerstvo práce má pripraviť návrh, ktorý má upraviť zákon o tripartite. Avizoval to minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) s tým, že tripartita by mala byť čo najreprezentatívnejšia. Podľa neho by sa do sociálneho dialógu mohli zapojiť aj iné organizácie, ako napríklad Inštitút zamestnanosti, či organizácia Pracujúca chudoba. Podľa ministra práce je dialóg aj o ústupkoch. Odborári v pondelok z rokovania tripartity odišli po tom, ako minister individuálne rokoval o minimálnej mzde so zamestnávateľmi.

Ako by mali zmeny vyzerať, je podľa ministra "na diskusiu", ale do tripartity by mohli pribudnúť rešpektované organizácie. "Tripartita by mala byť čo najreprezentatívnejšia. Odbory deklarujú, že majú 200.000 členov. Ale my máme 1,8 milióna zamestnancov, ktorí sú nereprezentovaní v tomto sociálnom dialógu. Možno by bolo dobré zapojiť aj iných partnerov, aby bol sociálny dialóg čo najvyváženejší. Lebo keď sa niekto snaží kategoricky zastupovať záujmy 200.000 ľudí, tak niekto musí klásť dôraz aj na 1,8 milióna ľudí," tvrdí Krajniak.

Pre ministra je dialógom to, keď niekto na rokovaní sedí, počúva ostatných a prípadne zmení v niečom názor. "Odbory za celý čas odkedy vláda nastúpila, čo sa týka minimálnej mzdy neustúpili ani o kúsoček. To nie je dialóg. To sú ultimátne požiadavky. V čase aktuálneho stavu ekonomiky by sme sa mali všetci snažiť dohodnúť," dodal Krajniak.