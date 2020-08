FinStat: Rebríček najväčších platcov dane z príjmu za minulý rok

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Milan Kapusta

dnes 9:46 -

Daň doteraz uhradilo viac ako 166 000 spoločností. "Za rok 2018 bola celková výška splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku, vo výške 2,674 miliardy eur. Dá sa preto stále očakávať, že do štátnej kasy by malo prísť ešte okolo 400 miliónov eur," uviedla Miriama Pudišová z FinStatu. Konečný termín pre podanie daňových priznaní k dani z príjmu za rok 2019 ešte nie je známy, nakoľko lehota na podanie daňového priznania stanovená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.



1. eustream

Najväčším platcom splatnej dane je, podobne ako minulý rok, spoločnosť C, a. s., ktorá do štátneho rozpočtu odviedla 169,6 milióna eur. "Táto splatná daň je vyššia o 86,6 milióna eur oproti minulému obdobiu, čo je ale z dôvodu zmeny účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok začínajúc od 1. 8. do 31. 7.," upozornila Pudišová.



2. SPP - distribúcia

Druhým najväčším platcom splatnej dane je SPP - distribúcia, a. s., s výškou dane 65,4 milióna eur. To je oproti minulému roku nárast o 35,9 milióna eura - presun z 11. miesta na druhé miesto rebríčka.



3. Volkswagen Slovakia

Tretia priečka patrí automobilke Volkswagen Slovakia, a. s., ktorej výška splatnej dane klesla zo 72,2 milióna eur na 58,9 milióna eur.



4. Slovenská sporiteľňa

Nasleduje Slovenská sporiteľňa, a. s., s výškou splatnej dane 53,3 milióna eur.

5. Kia Motors Slovakia

a automobilka Kia Motors Slovakia, s. r. o., ktorej splatná daň medziročne klesla zo 76 miliónov eur na 50,4 milióna eur. Kia sa tak posunula z druhého na piate miesto.



6. Slovak Telekom

Ďalšia priečka v rebríčku patrí spoločnosti Slovak Telekom, a. s., s výškou splatnej dane 48,4 milióna eur.