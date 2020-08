Počet trvalých sociálnych bytov v Nemecku neustále klesá

dnes 12:01 -

Nemci s nízkym príjmom majú čoraz horšie šance získať nájomný byt, ktorý by si mohli finančne dovoliť. Hannoverský Inštitút Eduarda Pestela vo svojom najnovšom posudku uvádza, že čisto z matematického hľadiska by sociálny byt potrebovalo minimálne 6,3 milióna domácností, ktorých príjmy ležia pod zodpovedajúcou hranicou. To je o 700.000 viac než pred ôsmimi rokmi. K tomu prispieva aj fakt, že práve v súčasnosti sa mnohí ľudia sťahujú do miest, kde nájomné prudko stúpa.

"Sociálne rozdiely čoraz hlbšie zasahujú do bytového trhu," povedal pre agentúru DPA Robert Feiger, predseda odborovej organizácie IG BAU, ktorá Pestelov inštitút poverila vypracovaním posudku. Podľa neho je potrebný vyšší počet sociálnych bytov a úprava miezd podľa vývoja cien bývania. Do roka 2030 je nevyhnutné ročne vytvoriť 160.000 trvalých sociálnych bytov.

Počet lacných sociálnych bytov v Nemecku aj napriek miliardovým vládnym dotáciám klesá už niekoľko rokov. Kým v roku 1990 boli na území bývalého západného Nemecka takmer štyri milióny sociálnych bytov, koncom roka 2018 ich v celej krajine bolo už len 1,2 milióna.

Nájomné v týchto bytoch je regulované štátom a môžu ich využívať iba ľudia, ktorých úrady označia za oprávnených. Sociálne byty sú však po určitom čase, obvykle po 30 rokoch, zo systému štátu vyradené a môžu sa prenajímať za trhové ceny. IG BAU preto žiada, aby sa počet týchto bytov opäť zvýšil nad dva milióny.