Rada slovenských exportérov navrhuje zrušenie výkazov či štátnu podporu exportu

dnes 10:31 -

Rada slovenských exportérov sa pridala k firmám a jednotlivcom, ktorí už zaslali Ministerstvu hospodárstva SR svoje návrhy na zjednodušenie podnikania na Slovensku. Exportéri by chceli zrušiť ročné výkazy pre štatistický úrad a namiesto mesačných štatistických výkazov zaviesť iba kvartálne. Zároveň požadujú zrušenie zdaňovania dividend. TASR o tom informoval predseda Rady slovenských exportérov Lukáš Parízek.

Rada pri návrhoch vychádzala z vlastnej ankety medzi podnikateľmi. "V rámci pripravovaných opatrení druhého 'podnikateľského kilečka' Rada slovenských exportérov realizovala anketu, na ktorú odpovedalo takmer 60 respondentov, z ktorých 30 % sa vyjadrilo, že im pomohli opatrenia z prvého podnikateľského kilečka," uviedol Parízek.

Okrem opatrení, ktoré platia všeobecne, by v oblasti exportu podnikatelia uvítali napríklad systematickejšiu a flexibilnejšiu štátnu podporu exportu. Jednou z konkrétnych možností je napríklad preplácanie účasti firiem na medzinárodných výstavách a veľtrhoch podľa vlastného výberu. Podnikatelia žiadajú tiež zavedenie elektronickej komunikácie pri vydávaní ATA karnetov a osvedčení o pôvode tovaru či zjednodušenie a sprehľadnenie vydávania vývozných licencií na výrobky obranného priemyslu a na tovar a technológie dvojakého použitia.

Na zasielanie návrhov, ktoré by sa mohli dostať do druhého "podnikateľského kilečka" ministerstva hospodárstva, vyzval firmy minister Richard Sulík (SaS). Šéf rezortu na sociálnej sieti dokonca avizoval, že pozve na obed každého, komu sa do podnikateľského kilečka 2 dostane aspoň 25 návrhov. Rezort hospodárstva v súčasnosti registruje už viac ako 500 návrhov legislatívnych zmien a začína ich triediť. Jedným z kritérií je ich vplyv na štátny rozpočet.