Najdôležitejšie správy TASR zo slovenskej ekonomiky

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo slovenskej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 34. týždni:Bratislava 17. augusta – Na Slovensku by mala vzniknúť Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Jej členmi by okrem predstaviteľov ministerstiev a parlamentných výborov mali byť aj podnikatelia či ekonomickí experti. Zároveň s ustanovením nového poradného orgánu by sa mala zrušiť aj Rada vlády SR na podporu exportu a investícií, Rada SARIO, Národná rada pre produktivitu a Ekonomická krízová rada MH SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania poslalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.Bratislava 18. augusta – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ukončila posudzovanie predložených žiadostí stavebných spoločností o účasť v súťaži v prípade dostavby D1 s tunelom Višňové. K súťažnému dialógu na stavebnú časť vyzve tri konzorciá, informovala v utorok. Výzvu dostanú Združenie Metrostav - D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové (Metrostav DS Slovensko, Metrostav Česko), Združenie D1 Strabag - Doprastav - Váhostav - TuCon (Strabag Slovensko, Doprastav Slovensko, Váhostav - SK Slovensko, TuCon Slovensko) a Skanska - Višňové (Skanska SK Slovensko, Skanska Česko, Skanska S.A. Poľsko).Bratislava 18. augusta – Novým generálnym riaditeľom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) je Pavol Karel. Informovala o tom na utorkovej tlačovej konferencii ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Karel na stoličku šéfa NASES oficiálne zasadne od 1. septembra.Bratislava 19. augusta – Vláda v stredu odvolala z funkcie predsedníčky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Máriu Frindrichovú. Za nového šéfa úradu vymenovala Jána Mrvu. Mrva je vzdelaním geodet, pracoval na Úrade geodézie, kartografie a katastra, neskôr pôsobil aj na Slovenskom pozemkovom fonde. Bol tiež 12 rokov starostom mestskej časti Bratislava-Vajnory.Bratislava 19. augusta – Vládny kabinet prehodnotil zoznam schválených projektov z ročných priorít 2020 v najmenej rozvinutých okresoch, niektoré projekty štát finančne nepodporí. Celková výška regionálneho príspevku sa z pôvodných zhruba 16,5 milióna eur zníži o štyri milióny. O tieto prostriedky však bude zvýšený rozpočet pre najmenej rozvinuté okresy na tento rok a môžu ich tak použiť napríklad na zmiernenie dosahov koronakrízy.Bratislava 19. augusta – Predajcom vozidiel hrozia z dôvodu opatrení proti novému koronavírusu škody. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR im chce preto pomôcť novelou zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Právnu normu, ktorá rieši dopredaj vozidiel, spolu s návrhom na skrátené legislatívne konanie v stredu schválila vláda.Bratislava 20. augusta - Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla v júli 7,65 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla o 0,25 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne bola vyššia o 2,68 p. b. Informovalo o tom vo štvrtok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR. Na trhu práce sa v tomto období uplatnilo 15.030 evidovaných nezamestnaných. V porovnaní s júnom to bolo o 1044 ľudí viac.Bratislava 20. augusta – Ministerstvo financií (MF) SR začalo rokovania so samosprávami o riešeniach, ktoré by mali priniesť kompenzáciu vládou pripravovaných sociálnych opatrení s vplyvom na kraje, obce a mestá. Ide najmä o zdvojnásobenie daňového bonusu pre deti do 15 rokov a autobusovú dopravu zadarmo pre dôchodcov, študentov a iné vylúčené sociálne skupiny. Výšku kompenzácií a technické riešenie by mala stanoviť pracovná skupina zložená zo zástupcov MF a jednotlivých samospráv.Bratislava 21. augusta - Ministerstvo financií (MF) SR chce posilniť transparentnosť verejných financií. Do medzirezortného pripomienkového konania predložilo novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorou chce upraviť pravidlá pri rezervách v rozpočte. Zamedziť chce najmä tomu, aby návrh rozpočtu verejnej správy obsahoval daňové a odvodové príjmy, ktoré neboli súčasťou oficiálnych prognóz.