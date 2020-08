Rozumiem tomu, že sa B. Kollár hnevá, ale môj názor je jasný

dnes 12:31 -

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) rozumie, že sa predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) hnevá pre jej pokyn zamestnancom svojho ministerstva, aby pozastavili uzatváranie zmlúv s Fun rádiom aj inými firmami aktívnych politikov. Avšak jej názor je nemenný a jej postoj jasný. Uviedla to počas utorkovej tlačovej konferencie.

"Ja rozumiem tomu, že sa pán Kollár hnevá, ale zároveň tu bol priestor – a ja ten priestor vítam – na koaličnej rade sme otvorili túto otázku a navrhla som, aby sme si stanovili jasné pravidlá na to, ako to budeme v budúcnosti riešiť," vysvetlila Remišová s tým, že do vlády išla s tým, aby garnitúra obnovila dôveru občanov v štát a štátne inštitúcie.

Ako dodala, diskusia na pondelkovej (17. 8.) koaličnej rade bola búrlivá. "Stanovili sme si dodatočné pravidlá kontroly, v prvom rade informovanie vopred o potenciálnom konflikte záujmov, prísna kontrola a ak sa to bude týkať verejného obstarávania, tak následne aj dodatočná kontrola špecifikácií verejného obstarávania tak, aby nevznikali absolútne žiadne pochybnosti, že špecifikácie vo verejnom obstarávaní boli šité na mieru," oznámila ministerka. Ako ďalej avizovala, s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) bude diskutovať o mechanizme, ako takýmto situáciám zabrániť.

Remišová chce na riešenie situácie, keď aktívny vládny politik vlastní nejakú firmu, ktorá sa môže uchádzať o štátne zákazky, navrhnúť viacero alternatív. "Môj názor v tejto oblasti je pomerne jasný. Ja preferujem to, aby aktívni politici nedostávali dotácie od štátu," uzavrela Remišová.