Ceny ropy mierne klesli, cena Brentu sa pohybuje nad 45 USD/barel

dnes 9:01 -

Ako pre agentúru Reuters uviedli dva zdroje zo zoskupenia OPEC+ (zahrnuje členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu /OPEC/ a ďalších producentov na čele s Ruskom), ukazuje sa, že v júli plnili štáty OPEC+ dohodnuté produkčné kvóty na 97 %. Júl bol posledný mesiac, v ktorom platil ešte program znižovania ťažby o rekordných 9,7 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Od augusta by na základe novej dohody mal rozsah redukcie ťažby dosahovať 7,7 milióna barelov denne.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 8.11 h SELČ 45,26 USD (38,18 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 11 centov.

Cena americkej ľahkej ropy WTI so septembrovým kontraktom dosiahla 42,75 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 14 centov.