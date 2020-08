Od soboty 22. augusta bude opäť premávať autovlak ZSSK

dnes 15:16 -

Od soboty (22. 8.) bude opäť premávať autovlak Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Informoval o tom hovorca spoločnosti Tomáš Kováč. Autovozeň bude zavedený v dvoch nočných vnútroštátnych vlakoch.

Od soboty bude premávať autovozeň v rámci rýchlika, ktorý štartuje z Humenného o 21.54 h smerom do Košíc a Bratislavy, má plánovaný príchod o 5.49 h. V rýchliku, ktorý vyráža z Bratislavy o 22.53 h, smeruje do Košíc a do Humenného, a do cieľovej stanice má prísť o 6.33 h, bude autovozeň premávať od nedele (23. 8.).

Podmienkou využitia služby autovozňa v úseku Košice – Bratislava je, že maximálna povolená výška prepravovaného vozidla musí byť do 155 cm. Kováč zároveň priblížil, že preprava vozidla je povolená iba na spodnej plošine autovozňa.