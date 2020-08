MH navrhuje zriadenie Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu

dnes 14:16 -

Na Slovensku by mala vzniknúť Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu. Jej členmi by okrem predstaviteľov ministerstiev a parlamentných výborov mali byť aj podnikatelia či ekonomickí experti. Zároveň s ustanovením nového poradného orgánu by sa mala zrušiť aj Rada vlády SR na podporu exportu a investícií, Rada SARIO, Národná rada pre produktivitu a Ekonomická krízová rada MH SR. Vyplýva to z materiálu, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania poslalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

"Rada bude najmä zabezpečovať hodnotenie materiálov predkladaných na rokovanie vlády z hľadiska ich vplyvu na konkurencieschopnosť a produktivitu podnikateľských subjektov, podporovať politiku lepšej regulácie a dohliadať na znižovanie regulačnej záťaže," uvádza sa v zverejnenom materiáli.

Rada by tiež mala predkladať vláde SR návrhy na zjednodušenie právnej úpravy súvisiacej s podnikaním, prijímať stanoviská s návrhmi opatrení k strategickým materiálom ministerstiev a ostatných orgánov štátnej správy v oblasti konkurencieschopnosti a produktivity, podnikateľského prostredia, lepšej regulácie, podpory inovácií, exportu, investícií a medzinárodnej prezentácie.

Predsedom rady by mal byť minister hospodárstva a podpredsedom štátny tajomník MH zodpovedný za podnikateľské prostredie. Okrem ministra hospodárstva a jeho štátneho tajomníka by mali byť v rade aj minister financií, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, minister práce, sociálnych vecí a rodiny a minister dopravy a výstavby.

Parlament by v tejto rade mali zastupovať predsedovia finančného a hospodárskeho výboru a podnikateľov zástupca živnostníkov, veľkých podnikov a malých a stredných podnikateľov.

Podľa predloženého materiálu by sa mali, ale už bez hlasovacieho práva, zasadaní rady zúčastňovať aj zástupcovia Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Slovak Business Agency, Eximbanky SR, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Centra pre hospodárske otázky Ministerstva hospodárstva SR, Inštitútu pre stratégie a analýzy Úradu vlády SR, Národnej banky Slovenska a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.