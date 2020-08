Ekonomická prosperita už prestala byť prioritou

Zdroj: SovereignMan

Foto: SITA/AP;getty images

dnes 0:15 -

Ekonomická deštrukcia, ktorú spôsobila pandémia, je ohromujúca. Desiatky miliónov nezamestnaných, nespočetné množstvo skrachovaných firiem, zlikvidované bilióny dolárov bohatstva. V prvej vlne v marci mnohé vlády pristúpili k blokovaniu ekonomiky, aby obyvateľstvo ochránili pred šíriacou sa nákazou. Potom čiastočne opatrenia uvoľnili. Ale vírus nezmizol. Shutdown vírus nezlikvidoval.

Odborníci očakávajú druhú vlnu pandémie, niekedy na jeseň. Čo urobili vlády, keď sa čísla nakazených zvyšovali? Začali opäť odstavovať ekonomiku. Nefungovalo to prvýkrát, takže skúsme rovnaký prístup a očakávame iný výsledok. Opätovná odstávka je jednoznačne ekonomicky deštruktívna. Ekonomická prosperita však opäť nie je prioritou. Všetko, na čom záleží, je násilné presadzovanie falošného pocitu bezpečia. Smutnou realitou je, že o život ľudia prichádzajú aj počas bežnej hospodárskej činnosti. V New Yorku zomreli počas výstavby budovy Freedom Tower dvaja pracovníci. Navyše došlo k desiatkam zranení, ktoré im zmenili život, ako sú porušenia miechy a ochrnutie. Vláda vedela, že výstavba si pravdepodobne vyžiada ľudské životy, stavebné povolenie však schválili bez ohľadu na to, pretože vedela, že prínos preváži ľudské náklady. Podobne aj pri stavbe priehrady Hoover, začiatkom 30-tych rokov minulého storočia, zahynulo viac ako 100 ľudí. Vláda vedela, že ľudia zomrú, prínos však prevážil náklady.

Dnes nie je možné diskutovať o nákladoch alebo prínosoch. Prioritou už nie je hospodárska prosperita. Ale tým sa zmena priorít ani zďaleka nekončí. Základná fiškálna zodpovednosť už nie je prioritou, vlastne svoju prioritu stratila už celkom dávno. Väčšina západných vlád stohovala obrovské dlhy dávno predtým, ako vypukol Covid. V USA, dokonca aj počas ekonomického boomu v rokoch 2015 - 2018, federálna vláda každý rok pridala k dlhu najmenej 1 bilión dolárov. V súčasnosti je rast dlhu úplne šialený, ministerstvo financií USA očakáva, že tento kalendárny rok k dlhu pridá ďalších 5 biliónov dolárov. To je viac ako celý štátny dlh pred rokom 2001!





Centrálne banky vyčarili z čistého vzduchu bilióny dolárov od vypuknutia Covidu-19 a znížia úrokové sadzby. Len si predstavte, akú veľkú prosperitu dosiahnete, keď budete musieť začať platiť banke, zato že v nej máte uložené peniaze. Samozrejme, všetky tieto praktiky ako tlačenie peňazí, prehlbovanie dlhu, záporné úrokové sadzby, finančná podpora na zachovanie pracovného miesta, fungovať nebudú. Ničia hospodársku prosperitu.

Potom je tu rast populizmu a politikov, ktorí pohŕdajú kapitalizmom a radšej by ho nahradili „socialistickým svetom“. Pred niekoľkými rokmi to bol len okrajový pohľad, dnes sa ale dostáva do hlavného prúdu. Zbaviť sa kapitalizmu - systému, ktorý vytvoril najúspešnejší národ v dejinách sveta - a nahradiť ho rovnakým hospodárskym modelom ako má Kuba a bývalý Sovietsky zväz. Prezidentský kandidát Joe Biden minulý mesiac odhalil svoj ekonomický plán, postavený na ukončení „éry akcionárskeho kapitalizmu“. Chce, aby si vláda stanovila priority, medzi ktorými nebude figurovať trh. Toto je opäť zjavný odraz priorít. Ekonomická prosperita sa zjavne nedostala na zoznam.



Ekonomická prosperita sa opiera o sociálnu spravodlivosť. Áno, proti zlému zaobchádzaniu s menšinovými skupinami sa treba postaviť, ale to nie je ospravedlnenie za násilné besnenie v uliciach.

Vždy, keď sa nahnevané davy dostanú do ulíc a zničia súkromné ​​vlastníctvo, médiá a ich politickí spojenci to ospravedlňujú. Univerzity sa zmenili na ohniská progresívneho radikalizmu. Nespočetné množstvo talentovaných, produktívnych ľudí prišlo o prácu len preto, že použili nevhodné slová alebo vyjadrili intelektuálny nesúhlas s davom na Twitteri. Vyhodenie vynikajúceho zamestnanca z dôvodu jeho osobných (a nekontroverzných) názorov by sa za normálnych okolností považovalo za niečo úplne hlúpe. Ale dnes je to nový normál... pretože hospodárska prosperita už nie je prioritou.



Nastolený trend je zrejmý: niekoľko mocných uchopilo svet... a väčšina z nich je ekonomicky deštruktívna. Nie je teda veľmi ťažké zistiť, kam to celé smeruje.



Autorom je Simon Black, medzinárodný investor, podnikateľ a zakladateľ Sovereign Man. Denne publikuje svoje skúsenosti zo svojho života, aby pomohol dosiahnuť väčšiu slobodu, zarobiť viac peňazí a uchrániť ich pred bankrotujúcimi vládami.