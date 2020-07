Jasné dôvody manažérov fondov: Prečo by ste mali investovať v Európe a nie inde

Zdroj: makeit

Celoeurópsky index Stoxx 600 si dokázal pripísať takmer 32 % od prehĺbenia turbulencií na trhu v polovici marca. Medziročne má stále okolo 12 %. Ak sa pozrieme na index S&P 500, ten od polovice marca dokáyal rásť o 42 % a medziročne si pripísať niečo viac ako 2 %. Aj napriek tomu Tom Stevenson, investičný riaditeľ Fidelity Personal Investing, uviedol, že v posledných mesiacoch sa investori zamerali na Európu, pretože si uvedomujú, že región „úspešne prešiel krízou Covid-19 vďaka kombinácii správne vynútených blokád a masívnej podpory zo strany vlád aj centrálnej banky.“

Nemecko a stredná Európa sú pripravené rýchlejšie sa zotavovať ako zvyšok západnej Európy, uviedla Athanasia Kokkinogeni, analytička pre západnú Európu konzultačnej spoločnosti DuckerFrontier. Je to spôsobené tým, že tieto trhy sú menej závislé na cestovnom ruchu a viac na výrobe. „V celej západnej Európe budú informačné technológie, potravinové výrobky, rýchloobrátkový spotrebný tovar, financie a poisťovníctvo a farmaceutický priemysel, predstavovať príležitosti v rokoch 2020-2021, zatiaľ čo ťažobný priemysel, tovar dlhodobej spotreby, doprava, stavebníctvo, stravovacie a pohostinské služby budú neúmerne trpieť do konca roku 2021,“ uviedla analytička.



Globálni lídri

Kevin Thozet, člen investičného výboru francúzskeho správcu aktív Carmignac, uviedol, že spoločnosť nedávno zvýšila expozíciu vo svojich portfóliách pre Amadeus, španielskeho poskytovateľa IT pre globálny cestovný ruch. Cena akcií spoločnosti Amadeus v posledných rokoch zaznamenala silnú výkonnosť, ale kvôli koronakríze a odstávke cestovného ruchu prišla o viac ako polovicu.





Thozet uviedol, že v USA pôsobí len niekoľko ďalších spoločností v rovnakom priestore ako Amadeus, takže to bol príklad typu globálneho lídra v odvetví a „monopol“, do ktorého Carmignac rád investoval.

Technológie

Jedným z zrejmých trendov, ktoré pandémia iba urýchlila, bolo rozšírenie technológií do každodenného života.

USA a Ázia sú typické investičné trhy s technologickými akciami, avšak aj Európa má čo ponúknuť v tomto sektore. Technológie predstavujú najväčšiu expozíciu v európskych fondoch Allianz GI čo sa jednotlivých odvetví týka. Podľa manažéra portfólia Allianz Global Investors European Equities, Marcusa Morris-Eytona, mnoho spoločností, ktoré mali vo svojich fondoch, nedávno uviedlo, že jednou z oblastí, v ktorých pokračujú a zvyšujú investície, sú technológie a digitalizácia „s cieľom prispôsobiť digitálnu infraštruktúru ich spoločností modernému svetu“. Morris-Eyton uviedol, že nemecká softvérová spoločnosť SAP a francúzsky softvérový Dassault Systemes sú jasnými príkladmi firiem, ktoré dokážu mať benefit z tohto trendu, akcie ktorých drží aj fond Allianz Continental Europe.





Udržateľnosť

Martin Todd, manažér portfólia Federated Hermes, tvrdí, že pandémia môže urýchliť trend smerovania k udržateľnému investovaniu. Podľa neho sa čoraz viac zohľadňujú investičné faktory v oblasti životného prostredia, spoločnosti a riadenia firiem, napríklad so zameraním na to, ako sa spoločnosti správali počas pandémie, ako zaobchádzali so svojimi zamestnancami a zákazníkmi.

Todd uviedol, že do fondu Impact Opportunities, ktorý riadi, nedávno pridali írsku spoločnosť zaoberajúca sa stavebnými materiálmi Kingspan Group. Cena akcií spoločnosti nedávno poklesla v dôsledku volatility na trhoch.





Kingspan sa zaoberá izoláciou stavieb, takže má „veľmi jasný zelený príbeh“, pretože znižuje uhlíkovú stopu znížením nákladov na vykurovanie. Je to príklad typu spoločnosti, ktorá má prospech zo zelenej dohody EÚ, plánu, vďaka ktorému sa do roku 2050 má v rámci obchodného bloku dosiahnuť uhlíková neutralita. Todd vysvetlil, že Európska komisia, výkonná zložka EÚ, uznáva, že lepšia izolácia môže výrazne znížiť spotrebu energie a pomôcť splniť ciele v oblasti znižovania emisií uhlíka.

"Či už prostredníctvom subvencií, daňových úľav alebo prísnejšej regulácie stavebných firiem, spoločnosti ako Kingspan majú dobrú pozíciu, aby mohli získať výhody plynúce z Európskej zelenej dohody," uviedol.



Stevenson tvrdí, že „nikde nie je výber trvalo udržateľných firiem lepší ako v Európe.“ Ďalším dôvodom pre pozície v európskym akciách je geografická rôznorodosť tokov výnosov, ktorú ponúkajú spoločnosti v regióne. Dve tretiny predaja amerických spoločností je v USA, ale len jedna tretina obratu európskych firiem pochádza z domáceho trhu A hoci európske akcie po svojom oživení nie sú práve lacné, Stevenson uviedol, že ocenenia boli „primerané“, v súlade s japonskými akciami, ale „s lepšou hodnotou ako sú tie v USA“.