ECB by nemala pri pandemickom nákupe brať do úvahy veľkosť ekonomiky  

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:37 -

ECB nakupuje veľké množstvo štátnych dlhopisov ako súčasť svojho širšieho úsilia o zmiernenie hospodárskeho dopadu koronakrízy. V rámci svojho programu núdzového pandemického nákupu (PEPP), ktorý bol ohlásený v marci, do konca tohto roka uvoľní 750 miliárd eur. Program sa však líši od iných iniciatív v oblasti nákupu dlhopisov, kde centrálna banka spája svoje mesačné nákupy s veľkosťou hospodárstva danej krajiny.

„Sme otvorení, pokiaľ ide o objem, sme otvorení aj dátumu ukončenia - čo súvisí s koncom koronakrízy, v žiadnom prípade nie skôr ako do konca tohto roka. Ak však chceme zaručiť maximálnu účinnosť PEPP, nemali by sme sa viazať na kapitálový kľúč,“ uviedol guvernér Banque de France François Villeroy de Galhau po tom, ako nemecký ústavný súd začiatkom tohto mesiaca uviedol, že ECB by si mala zachovať tento vzťah, aby sa predišlo riziku narušenia trhov. „Niektoré centrálne banky by mali mať možnosť nakúpiť viac, iné menej. Je to potrebné pre zabránenie neoprávnenej fragmentácie, neodôvodnenej dynamike trhu alebo medzerám v likvidite, ktoré by sme mohli na trhu mať.“

De Galhau už predtým vyhlásil, že ECB bude pravdepodobne musieť urobiť viac, aby udržala eurozónu nad vodou. Okrem stimulačného programu ECB pracujú európske vlády aj na ďalších plánoch na posilnenie, keďže región čelí najhlbšej kríze od tridsiatych rokov minulého storočia.