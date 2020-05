Japonsko upadá do recesie, dopady pandémie vyvolajú ešte horšie časy

Zdroj: CNBC;TASR

Foto: SITA/AP

dnes 9:22 -

Úrad vlády v pondelok oznámil pokles ročného tempa sezónne očisteného reálneho hrubého domáceho produktu za január až marec o 3,4 %. Aj tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí počítali s jeho znížením o 4,6 % po revidovanom páde o 7,3 % (z pôvodných 7,1 %) v predchádzajúcich troch mesiacoch. Japonsko je v technickej recesii, ktorá je definovaná ako pokles v dvoch kvartáloch po sebe. Jeho ekonomika sa v októbri a decembri znížila o 1,9 %. Podľa posledných čísel rast v júli až septembri stagnoval a v apríli až júni bol iba 0,5 %.

Za štvrťrok to bol pokles 0,9 %. Analytici však očakávali o niečo horší výsledok, a to medzikvartálne zníženie HDP v období január - marec o 1,2 %.

Vývoz klesol o 21,8 %. Súkromné ​​investície do nehnuteľností klesli takmer o 17 % a spotreba domácností klesla o 3,1 %.

Predbežné údaje ďalej ukázali, že kapitálové výdavky sa v 1. kvartáli v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížili o 0,5 %, zatiaľ čo analytici odhadovali, že klesnú o 1,5 %.

Externý dopyt klesol o 0,2 %. V tomto prípade ekonómovia očakávali jeho stagnáciu po raste o 0,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Japonsko je mimoriadne náchylné na následky pandémie vzhľadom na závislosť od obchodu s Čínou a USA, krajinou, kde sa pandémia začala, a krajinou, ktorú postihla najvážnejšie. Cestovný ruch a obchod s týmito krajinami a inými krajinami upadli v dôsledku odstávok zameraných na boj proti COVID-19.





Finančné výsledky výrobcov, ktorí sú piliermi japonského hospodárstva, ako napríklad Toyota Motor Corp., boli sklamaním. Niektoré spoločnosti nedokázali poskytnúť prognózy na tento fiškálny rok. Ziskovosť je v nedohľadne, keď ľudia šetria a zostávajú doma. Produkcia v niektorých závodoch sa zastavila. Vláda prišla so záchranným balíkom vo výške takmer 108 biliónov jenov (bilión dolárov) a plánuje uvoľniť ešte viac, aby pomohla hotovosťou malým podnikom

Vírusom bolo v krajine doteraz nakazených viac ako 16 000 ľudí a viac ako 700 v dôsledku neho prišlo o život. Tieto čísla sú relatívne nízke vzhľadom na to, že Japonsko má najstaršiu populáciu na svete a má husto osídlené mestá. Kým v Tokiu stále zostávajú v platnosti obmedzenia, v ostatnej časti krajiny vláda pristúpila k zmierneniu núdzového stavu. Aj keď sa mnoho miest začína opätovne otvárať, neočakáva sa, že sa čoskoro všetko vráti do normálu a nastalo by rýchle oživenie spotreby.

Analytik Robert Carnell z ING uviedol, že škody na súkromnom sektore budú naďalej rásť aj keď sa zvýši verejný dopyt, podporovaný štátnou pomocou. "Hoci bola krajina za zavedené opatrenia kritizovaná, že reakcia na pandémiu je len z polovičná oproti iným krajinám, aj tak to viedlo k podstatnému zníženiu hospodárskej činnosti čo bude mať vplyv na rast," uviedol.