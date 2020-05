Nezamestnanosť v Kanade vyskočila v apríli na 13 %

dnes 17:01 -

Podobne ako USA aj Kanada zaznamenala za apríl rekordný pokles počtu pracovných miest a miera nezamestnanosti sa tesne priblížila k doterajšiemu rekordu. Poukázali na to v piatok zverejnené údaje kanadského štatistického úradu Statscan.

Úrad informoval, že v kanadskej ekonomike zanikli v apríli dva milióny pracovných miest, čo je novodobé maximum. Miera nezamestnanosti vyskočila na 13 % a len tesne zaostala za doterajším rekordom zaznamenaným od začatia evidovania príslušných údajov v januári 1976. Najvyššiu mieru nezamestnanosti v histórii meraní zaznamenala Kanada v decembri 1982, keď dosiahla 13,1 %.

V marci zaniklo v kanadskej ekonomike zhruba milión pracovných miest. Miera nezamestnanosti dosiahla v danom mesiaci 7,8 %.

Aj keď aprílové údaje neboli také dramatické, aké sa očakávali, štatistický úrad upozornil, že údaje nezahrnujú ľudí, ktorí stratili prácu dočasne a mali by sa do nej vrátiť po tom, ako sa obmedzenia zamerané na zmiernenie šírenia nového koronavírusu uvoľnia. Celkovo ide o 1,1 milióna Kanaďanov. Ak by sa títo ľudia evidovali, miera nezamestnanosti v Kanade by tak v apríli vyskočila na rekordných 17,8 %.