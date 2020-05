Americká ekonomika ochorela. Týždeň vo svete

Zdroj: across

dnes 9:00 -

Úder nevídaných rozmerov

Analytici investičnej banky Goldman Sachs očakávajú, že druhý kvartál sa americká ekonomika prepadne až o 32 %. Následne by sa mala zotavovať s robustným nárastom na úrovni 16 % a očakávania k poslednému štvrťroku sú nastavené na +13 %. Tento scenár už počíta s masívnymi opatreniami Fedu, ktoré nedávno predstavil. Americký trh práce čaká úder nevídaných rozmerov. Nezamestnanosť za marec skončila na úrovni 4,4 %, avšak aprílové očakávania počítajú s nárastom na 16,0 %. Ide o najhoršie čísla od 2. svetovej vojny. Počet nezamestnaných by mal medzimesačne narásť o 22 mil.

Obrovský nárast miery nezamestnanosti v USA

Čína na muške prezidenta Trumpa

Donald Trump v minulom týždni opäť obvinil Čínu z koronavírusovej krízy a odkázal, že ekonomické straty zaplatí cez dovozné clá na tovaroch a službách. Protičínsky sentiment tak rastie a obchodná vojna medzi USA a Čínou bude pokračovať. Následky pandémie zrážajú volebné preferencie D. Trumpa, ktorý potrebuje nájsť vinníka a potrestať ho.

V USA poklesol počas apríla počet aktívnych ropných vrtov z 562 na 325, čo má za následok aj rýchly pokles prebytočných zásob ropy. V polovici apríla rástol počet zásob v amerických skladoch takmer o 20 mil. barelov ropy. Aktuálne dáta hovoria len o 4,6 miliónoch, čo sú čísla podobné údajom z pred vypuknutia pandémie. Toto naznačuje, že ropné zásoby na skladoch sa intenzívne míňajú a pokiaľ nepríde k nárastu aktívnych vrtov, ovplyvní to rast cien čierneho zlata.

Inflácia v pozornosti investorov

Nový týždeň prinesie údaje o inflácii z USA, ktorá v marci skončila medzimesačne s poklesom o 0,4 %. Ak by inflácia skokovito poklesla, na trhu by sa vynárali otázky, či FED robí dosť pre stabilizáciu ekonomiky. V stredu nad ránom zasadne Centrálna banka Nového Zélandu (RBNZ), ktorá bude rozhodovať o nastavení monetárnej politiky a úrokových sadzbách. Po poslednom zasadnutí, pri ktorom došlo k znižovaniu sadzieb o 0,75 % sa neočakáva, že RBNZ by prekvapila ďalším znižovaním. Týždeň zakončia výsledky maloobchodných predajov z USA. Poskytnú obraz, ako sa darilo maloobchodu počas apríla, keď z USA prichádzali najhoršie čísla o nákaze COVID-19.

