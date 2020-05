Pri obstaraní zdravotníckych pomôcok SŠHR porušila zákon

dnes 11:16 -

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pri nákupe zdravotníckych pomôcok za viac ako 12 miliónov eur, ktoré mala dodať spoločnosť Lacorp, postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. Hoci štátne rezervy mali právo vzhľadom na mimoriadnu situáciu využiť priame rokovacie konanie, nepostupovali v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania, a to najmä princípom transparentnosti, princípom rovnakého zaobchádzania a princípom hospodárnosti a efektívnosti. V stredu o tom informoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

"Úrad má za to, že práve vzhľadom na rozsah vzniknutej mimoriadnej udalosti a jej dosah na celú spoločnosť mal kontrolovaný dbať na dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania o to dôslednejšie," povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák. Úrad podľa neho preukázal, že SŠHR v tomto prípade postupovala v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

Nezrovnalosti našiel ÚVO pri kontrole emailovej komunikácie medzi SŠHR a spoločnosťou Lacorp. Hoci bola firma Lacorp pozvaná 11. marca na osobné rokovanie na základe ponuky, ÚVO našiel iba niekoľko ponúk od tejto firmy z 12. a 13. marca. "Z uvedeného dôvodu úrad nevie posúdiť, na základe akej ponuky dostal uchádzač Lacorp pozvánku na osobné rokovanie. SŠHR dňa 13. marca podpísala so spoločnosťou Lacorp kúpnu zmluvu na zdravotnícke pomôcky," ozrejmil Hlivák.

Kontrolóri tiež zistili, že SŠHR rokovala o dodávkach s 12 rôznymi uchádzačmi schopnými dodať zdravotnícke pomôcky. Tento okruh si SŠHR podľa úradu samovoľne zúžila na štyroch, ktorých informovala o reálnych potrebách množstva tovaru. "Zo zápisnice z rokovania s inými uchádzačmi je zrejmé, že existovali spoločnosti, ktoré spĺňali požiadavky verejného obstarávateľa. SŠHR navyše vedela, že vybraný tovar ponúkali ostatní uchádzači za podstatne nižšie predajné ceny, avšak napriek tejto skutočnosti s nimi SŠHR následne nerokovala o možnostiach ďalších dodávok týchto tovarov, pričom ak by uzavrela zmluvu s ktorýmkoľvek z týchto uchádzačov, mohla dospieť k predloženiu ponúk s nižšou cenou," vysvetlil Hlivák.

Za porušenia zákona úrad navrhol najvyššiu možnú pokutu. Keďže však SŠHR v plnom rozsahu súhlasila so zisteniami úradu, v zmysle zákona jej úrad znížil túto pokutu o polovicu na 15.000 eur. ÚVO zároveň svoje zistenia postúpil Najvyššiemu kontrolnému úrad SR, Protimonopolnému úradu SR a oboznámil s nimi aj Generálnu prokuratúru SR. "Môžem tiež potvrdiť, že úrad v kontrole postupu správy štátnych hmotných rezerv pokračuje, keďže, ako je verejne známe, v danom období boli ňou podpísané aj ďalšie zmluvy na dodávky zdravotníckych pomôcok," uzavrel Hlivák.