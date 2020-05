Je program stimulov ECB legálny? Verdikt vyniesol nemecký súd

Zdroj: CNBC;FT;TASR;MW

Nemecká vláda a nemcká centrálna banka neuspeli v snahe napadnúť kroky Európskej centrálnej banky (ECB) v rámci jej rozhodnutia nakupovať štátne dlhopisy. Podľa vyjadrenia súdu celkový stimulačný program ECB neporušuje zákon. Je však čiastočne v rozpore s nemeckou ústavou. Rozhodol o tom dnes nemecký ústavný súd s tým, aby sa preskúmalo, či boli kroky „primerané“ pri plnení cieľov menovej politiky. ECB pri nákupoch bondov nerešpektovala princíp proporcionality, čím súd naznačil, že ECB pri výkone svojho mandátu zašla príliš ďaleko. Nemeckej centrálnej banke Bundesbank súd nariadil, aby svoju účasť v tomto programe do troch mesiacov prerušila, kým ECB nepreukáže, že tieto nákupy sú potrebné. Súd nariadil nemeckej vláde a parlamentu, aby zabezpečili, že ECB pristúpi k „posúdeniu proporcionality“ svojich nákupov štátneho dlhu, aby sa zabezpečilo, že ich „účinky na hospodársku a fiškálnu politiku“ neprevýšia jej ciele menovej politiky.„Rozhodnutie, ktoré bolo dnes uverejnené, sa netýka žiadnych opatrení finančnej pomoci, ktoré prijala Európska únia alebo ECB v súvislosti so súčasnou koronavírusovou krízou,“ uviedol nemecký súd vo vyhlásení.

V roku 2015 sa rozhodnutie o kúpe štátnych dlhopisov, ktorého cieľom je udržiavať relatívne nízke náklady na pôžičky v celej eurozóne, prijalo za určitých podmienok. Dve základné obmedzenoia boli, že do programu sa mohli zapojiť iba krajiny s hodnotením investičného stupňa a nákupy dlhopisov boli spojené s veľkosťou jednotlivých 19-tich ekonomík. Táto iniciatíva, známa tiež ako kvantitatívne uvoľňovanie alebo QE, sa skončila v roku 2018 a bola obnovená v novembri 2019.

Pandémia koronavírusu však prinútila ECB urobiť ďalší krok. V marci oznámila program núdzového nákupu v rámci ktorého tento rok kúpi vládne dlhopisy za 750 miliárd eur. Tento najnovší balík dopĺňa nákupy za 20 miliárd eur, ktoré ECB míňa každý mesiac od novembra minulého roka. Tento koronavírusový program má ale menej reťazcov ako predchádzajúce stimuly, preto by mohol byť ešte zraniteľnejší voči rozhodnutiam súdu.

Napríklad grécky dlh, ktorý nemá rating investičného stupňa a ktorý nemožno nakupovať v rámci QE, je možné kúpiť v rámci balíka koronavírusu. To znamená, že ak nemecký súd v prvom rade uloží obmedzenia týkajúce sa kvantitatívneho uvoľňovania, potom by sa mohli vzťahovať aj na balík koronavírusu.

Európski držitelia dlhov netrpezlivo očakávali ozhodnutie nemeckého súdu, lebo by verdikt mohol mať vplyv na to, ako bude Európska centrálna banka (ECB) postupovať voči prebiehajúcej hospodárskej kríze. Nemecký ústavný súd v meste Karlsruhe v utorok vyhlásil, že program nákupu vládneho dlhu v eurozóne, pôvodne zavedený v roku 2015, je podľa nemeckého práva legálny.

„Musíme sledovať riziko, že súd môže upraviť podmienky pre nákupy štátnych dlhopisov ECB, ktoré by mohli banke sťažiť flexibilné a efektívne využívanie tejto časti jej menového súboru nástrojov,“ uviedol Holger Schmieding, hlavný ekonóm banky Berenberg v poznámke klientom. „Nemôžeme vylúčiť možnosť, že nemecký súd sa vo svojom rozhodnutí o programe nákupu vo verejnom sektore (PSPP) snaží obmedziť limity na nákupy ECB, pričom odkazuje na program zavedený v roku 2015 na nákup štátnych dlhopisov. Ak by to tak bolo, pravdepodobne by sme okamžite začali nový súdny spor proti PEPP - čo by potom mohlo trvať nejaký čas, kým prejde nemeckými a európskymi súdmi,“ dodal Schmieding.

Koronavírusový balík, alebo PEPP, hoci rešpektuje veľkosť ekonomík, bol navrhnutý tak, aby ECB mohla kúpiť viac talianskych alebo španielskych dlhov, ako povedzme holandského dlhu, aby udržala nižšie náklady pre problémové ekonomiky. To je niečo, s čím by sudcovia mohli mať problémy. „Otázka zákonnosti PEPP - s menšími limitmi v štýle PSPP ... je už na obzore," uviedol minulý týždeň v poznámke Carsten Nickel z výskumnej spoločnosti Teneo.



Najvyšší sudcovia v Nemecku už v roku 2017 vyjadrili obavy, že jedna časť programu QE, a to nákup dlhopisov verejného sektora (Public Sector Purchase Programme, PSPP), by mohla predstavovať zapojenie sa banky do hospodárskej politiky a vládneho financovania, čo má ECB zakázané. ECB v rámci tohto programu nakúpila štátne dlhopisy a iné cenné papiere z eurozóny v hodnote približne 2,6 bilióna eur v období od marca 2015 do konca roka 2018.

„Rozhodnutie súdu môže spochybniť budúce participáciu Bundesbank v celoeurópskych programoch. Vzhľadom k hospodárskej veľkosti Nemecka tak v rámci EÚ, ako aj eurozóny, by neakceschopnosť Bundesbank pri podpore budúcej mutualizácie rizika boli pre európske rizikové aktíva negatívne," uviedol podľa Reuters Edward Parker z Cio Brooks MacDonald.

Rozsudok opäť dokazuje, aká nekomplexná je menová únia, a to aj 10 rokov po kríze. Ako umožňuje, aby právnici diskutovali a rozhodovali o komplexných hospodárskych a menových koncepciách. Zdôrazňuje to nejednoznačný charakter inštitucionálnej základne menovej únie, keďže pretrvávajú veľké pochybnosti o tom, čo má ECB povolené robiť a čo nie.