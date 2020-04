Nezamestnanosť v USA klesá

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Počet Američanov, ktorí požiadali o dávky v nezamestnanosti minulý týždeň klesol na 4,42 milióna z klesajúcich revidovaných 5,23 milióna v predchádzajúcom týždni, ministerstvo práce USA uviedlo štvrtý priamy týždenný pokles, pričom zostalo na historicky bezprecedentnej úrovni. Počet ľudí, ktorí už poberajú dávky, vyskočil na rekordných 15,97 milióna , uvádza sa v správe, oproti 11,91 milióna o týždeň skôr. Analytici očakávali pokles žiadostí v nezamestnanosti na 4,2 milióna a pretrvávajúce dávky na 16,48 milióna. Zníženie týždenných žiadostí vyvolalo nádej, že najhoršie škody spôsobené pandémiou koronavírusu na trhu práce sa blížia ku koncu.

Investori zarobili na:

Spoločnosti Apache, ktorej akcie počas dnešného obchodného dňa vzrástli o vyše 11,57% (výkonnosť v horizonte 5 rokov: -85,01% ). Spoločnosť je alokovaná v energetickom sektore a zameriava sa na odhaľovanie a produkovanie zemného plynu a ropy. Spoločnosť operuje po celom svete.

Makro analýza a správy z ekonomiky:

Ázijské trhy vzrástli, keď sa ceny ropy zotavovali z historických minimálnych hodnôt a vláda USA prisľúbila väčšiu pomoc na tlmenie ekonomiky zničenej pandémiou koronavírusu. Podľa prieskumu sa očakáva, že hrubý domáci produkt Číny porastie v súčasnom štvrťroku len o 1,3% po poklese o 6,8% v porovnaní s predchádzajúcim rokom v januári až marci. Bank of China uviedla, že pozastavila transakcie s cieľom otvoriť nové pozície pre svoj produkt na obchodovanie s futures na ropu od stredy uprostred súčasných trhových a dodacích rizík. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei +1,52 %, Hang Seng +0,35 %, CSI 300 -0,25 %.

Európske akciové trhy dnes vzrástli po mnohých štvrťročných správach o lepších výsledkoch, ako sa očakávalo. Zhromaždenie energetických a bankových akcií zdvihlo európske akciové trhy, zatiaľ čo investori počítali s väčším poklesom pri oživení hospodárstva, nakoľko sa v apríli zastavili obchodné činnosti vyvolané koronavírusom. Analytici však varovali pred rýchlym zotavením, pretože sa hromadia škody spôsobené takmer úplným odstavením hospodárskej činnosti. Očakáva sa, že prieskumy o európskom výrobnom sektore a službách, ktoré sa majú uskutočniť neskôr, budú odrážať negatívne údaje z Ázie. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 +0,62 %, CAC 40 +0,89 %, DAX +0,95 %.

Akcie Wall Street dnes vzrástli, keď došlo k spomínanému tretiemu priamemu poklesu týždenných žiadostí o dávku v nezamestnanosti. Guvernér New Yorku, Andrew Cuomo, dnes prehlásil návrh lídra republikánskeho Senátu, Mitcha McConnella, že štáty, ktorých financie sú vyčerpané epidémiou koronavírusu, môžu vyhlásiť bankrot, za „naozaj hlúpy“ nápad a upozornil, že finančné trhy by sa dotovali, ak by k tomu malo dôjsť. Kongres naďalej pripravuje finančnú pomoc o takmer 500 miliárd dolárov malým podnikom a nemocniciam, ktorú á schváliť Snemovňa reprezentantov. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Dow Jones Index +0,17%, S&P500 + 0,34%, NASDAQ -0,01%.