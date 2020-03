Koronavírus môže globálnej osobnej leteckej preprave spôsobiť škodu až 252 mld. USD

dnes 10:31 -

Pandémia koronavírusu a globálna recesia spôsobia leteckým spoločnostiam viac finančných škôd, ako sa pôvodne odhadovalo. Uviedla to Medzinárodná asociácia pre leteckú dopravu (IATA). Asociácia teraz odhaduje, že príjmy za osobnú leteckú prepravu by mohli globálne v porovnaní s minulým rokom klesnúť až o 252 mld. USD čiže o 44 percent. Pred necelými tromi týždňami IATA predpokladala, že šírenie vírusu by mohlo príjmy leteckých spoločnosti medziročne znížiť o 113 mld. USD. Odvtedy sa však prijali nové reštrikcie, ktoré zastavili väčšinu medzinárodnej leteckej dopravy.

Druhá najväčšia kanadská letecká spoločnosť WestJet v utorok oznámila, že z firmy odchádza takmer polovica zamestnancov. Spoločnosť uviedla, že odchádza 6 900 pracovníkov, pričom 90 percent z nich sa to rozhodlo urobiť dobrovoľne. Pred týmto oznámením prepravca WestJet zamestnával 14-tis. ľudí. Firma na 30 dní zrušila všetky medzinárodné lety a podobne ako spoločnosť Air Canada výrazne zredukovala vnútroštátnu prepravu.

(1 EUR = 1,0843)