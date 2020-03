Žiadosť o dávku ošetrovné pri zdravotne postihnutých treba poslať poštou

dnes 11:46 -

Poistenci, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých vo veku dovŕšených 11 a viac rokov, majú v súčasnej mimoriadnej situácii nárok na dávku ošetrovné iba na 10 dní. Môžu si ju však novou žiadosťou opakovane predlžovať. Nárok na ošetrovné na 14 dní budú mať iba v prípade opatrovania postihnutých detí do 11 rokov (10 rokov + 364 dní) a len v prípade uzatvorenia zariadenia z dôvodu nariadenej karantény.

"Ústredný krízový štáb prijal v minulých dňoch opatrenie, že uzatvorené majú byť len materské školy, škôlky a školské zariadenia na 14 dní, nie iné zariadenia. Znamená to, že ostatné zariadenia vrátane zariadení pre mentálne či inak zdravotne postihnutých, boli uzatvorené na základe rozhodnutia daného zariadenia. Ak bude uzatvorenie zariadenia pre zdravotne postihnutých pokračovať, na každých ďalších 10 dní nároku na dávku ošetrovné je potrebné podať novú žiadosť vystavenú ošetrujúcim lekárom, pričom ošetrovať bude môcť stále tá istá osoba. V súčasnej mimoriadnej situácii to bude Sociálna poisťovňa považovať za nový prípad potreby ošetrovania, lebo inak by ten istý ošetrovateľ už nárok na túto dávku nemal," upozorňuje hovorca Peter Višváder.

Žiadosť o dávku ošetrovné (vyplnený formulár) aj pri jej predlžovaní o ďalších 10 dní na základe rozhodnutia daného zariadenia treba poslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne poštou alebo ju vhodiť osobne do schránky v priestoroch pobočky.