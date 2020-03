Ekonomika USA sa v 2. kvartáli prepadne o rekordných 27 %

dnes 18:46 -

Experti Commerzbank počítajú v 2. kvartáli s bezprecedentným prepadom ekonomiky USA. Hrubý domáci produkt (HDP) podľa nich v porovnaní s 1. štvrťrokom reálne klesne takmer o 8 %. V medziročnom porovnaní počítajú s rekordným pádom o 27 %, uvádza sa vo zverejnenej štúdii Commerzbank.

Počas uplynulej finančnej krízy a recesie bol zaznamenaný najprudší pokles v 4. kvartáli 2008, keď sa HDP medziročne znížil o 8,4 %. Aj počas Veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1929 až 1933 klesol HDP celkovo o 26 %.

Podľa Commerzbank štát musí na kompenzácii výpadku príjmov mesačne vynaložiť 900 miliárd USD (841 miliárd eur). V Senáte sa aktuálne rokuje o stimulačnom a záchrannom balíku na zmiernenie dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Jeho hodnota by mala dosiahnuť 1,8 bilióna USD až 2 bilióny USD. Takže sa počíta s tým, že bude potrebné preklenúť len pár mesiacov, uviedli ekonómovia Commerzbank.

Commerzbank vo svojej prognóze predpokladá, že s prepadom ekonomiky prudko stúpne aj nezamestnanosť. Jej miera by mala vyskočiť z 3,5 % na 11,5 %. To znamená, že by prekonala doterajší povojnový rekord 10,8 % z konca roka 1982. Hlavným cieľom záchranného balíka vlády nie je zabrániť nárastu nezamestnanosti. "Počíta sa s tým, že po skončení tejto krízy si nezamestnaní relatívne rýchlo opäť nájdu prácu, čo sa aj dá predpokladať vzhľadom na flexibilitu trhu práce v USA."