MSCI: Stratám neuniknete ani s portfóliom, v ktorom máte 40 % dlhopisov

Podľa MSCI bude pokles svetovej hospodárskej aktivity na úrovni dvoch percent. Spomína aj vyššiu rizikovú prémiu, pretože investori môžu v reakcii na zvýšenú neistotu upustiť od väčšej averzie voči riziku. Americké akcie by podľa analýzy mohli klesnúť o ďalších 11%, portfólio zložené z akcií a dlhopisov v pomere 60/40 by mohlo prísť o ďalších 7 %, tvrdí MSCI v dennej správe.

"Odkazom dnešných dní je ísť takticky long pozíciami akcií proti dlhopisom, ak ste presvedčení, že pokles vyvolaný koronavírusom nebude trvať dlhšie ako kvartál," hovorí Dhaval Joshi, hlavný európsky investičný stratég BCA Research na margo ocenenia akcií.

Podľa aplikácie Johns Hopkins tracker je v súčasnosti na celom svete 95 738 potvrdených prípadov koronavírusov, vrátane viac ako 15 000 mimo Číny. Eurasia Group tvrdí, že iba benígne rozšírenie koronavírusu umožní globálnej ekonomike uniknúť recesii. Takýto nezhubný scenár by viedol k výraznému poklesu počtu nových prípadov do konca apríla. Seriózny scenár ráta so zvýšeným počtom nových prípadov až do konca júla a závažný hovorí o tom, že do konca roka 2020 osa budú objavovať nové prípady, ktoré by viedli k podstatne odlišnej globálnej ekonomike s kratšími dodávateľskými reťazcami a deglobalizáciou.

Medzinárodná asociácia leteckej dopravy uviedla, že v odvetví osobnej leteckej dopravy môže výpadok výnosov dosiahnuť až 113 miliárd dolárov. Obchodná skupina uviedla, že 25 percentný pokles cien akcií leteckých spoločností je o 21 percentuálnych bodov horší ako pokles počas krízy akútneho respiračného syndrómu v roku 2003.