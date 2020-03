Panika na trhoch: Kto predáva a kto nie

Zdroj: theirrelevantinvestor

Foto: SITA/AP

dnes 9:17 -

Profesionálni investori majú tendenciu byť pred trhom. Je to paradoxne dané aj tým, že sa snažia pred svojimi klientmi vyzerať čo najlepšie, aby ich peniaze nepretiahla konkurencia. Profesori financií Patrick Dennis a Deon Strickland vo svojej štúdii z roku 2002 zistili, že inštitúcie predávajú pri prudkých poklesoch vo väčšom meradle než jednotlivci. Štúdia tiež ukázala, že čím viac akcií držia, tým väčšie sú objemy, ktoré pri prepadoch zobchodujú.

Prieskum spoločnosti Vanguard, ktorého sa zúčastnilo 1600 jej klientov, ukázal, ako drasticky sa líši prístup individuálnych investorov a veľkých inštitucionálnych hráčov. Vanguard tento prieskum opakuje od roku 2017 každé dva mesiace a výsledky naznačujú, že retailoví investori sú hlavnou silou, ktorá zmierňuje pohyby na trhoch v časoch veľkých výkyvov.

A dokazuje to aj tvrdenie Erica Balchunasa z druhej polovice posledného februárového týždňa. Podľa neho v čase začínajúcich prepadov zaznamenal ETF spoločnosti Vanguard naviazaný na index S&P 500 príliv jednej miliardy dolárov, pričom 57 jej ETF zaznamenalo prílev peňazí.





Takže keď nabudúce budete premýšľať nad tým, kto to vlastne stojí za výpredajom na trhoch, myslite na to, že vaši susedia a známi to možno nie sú. A potom si aj vy dokážete zachovať chladnú hlavu a viac sa dokážete sústrediť na svoj dlhodobý investičný horizont.