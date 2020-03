Fed nečakane znížil hlavnú sadzbu o 50 bázických bodov

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:31 -

Americká centrálna banka (Fed) v utorok nečakane znížila kľúčovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 1 % až 1,25 %. Týmto spôsobom reagovala na rastúce ohrozenie, ktoré pre ekonomiku predstavuje epidémia koronavírusu. Akciové trhy na správu zareagovali posilnením.

Federálny rezervný systém oznámil v utorok zníženie kľúčovej sadzby o pol percentuálneho bodu v reakcii na rastúcu ekonomickú hrozbu nového koronavírusu.

Tento krok bol prvým takýmto znížením od decembra 2008, počas finančnej krízy. Prezident Donald Trump žiada nižšie sadzby dlhodobo, aby USA zostali konkurencieschopné s politikou iných globálnych centrálnych bánk.

"Koronavírus predstavuje vyvíjajúce sa riziká pre ekonomickú aktivitu," uviedol Fed vo vyhlásení. "Na základe týchto rizík a na podporu dosiahnutia maximálnych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti a cenovej stability sa Federálny výbor pre voľný trh rozhodol dnes znížiť cieľový rozsah sadzby federálnych fondov."

Trhy boli po ohlásení volatilné, spočiatku prudko stúpali, potom sa krátko zmenili na záporné hodnoty a potom sa vrátili späť.

"Výbor sa očividne rozhodol nečakať na zhoršenie situácie. Správy budú v najbližších dňoch pravdepodobne alarmujúce, pretože sa budú týkať šírenia vírusu," uviedol Eric Winograd, senior ekonom v spoločnosti AllianceBernstein. "Fed samozrejme nemôže vyriešiť problematiku vírusu samotný znížením sadzieb, ale môže dúfať, že skráti potenciál negatívnej reakcie na finančných trhoch, čo by ešte zhoršilo ekonomický dopad vírusu." Winograd si myslí, že Fed by mohol na svojom zasadnutí 17. - 18. marca oznámiť ďalšie zníženie.

Trhy vo veľkej miere očakávali, že americká centrálna banka podnikne určité kroky, pričom na marcovom zasadnutí FOMC sa očakáva zníženie o 50 bázických bodov. Ekonómovia Goldman Sachs cez víkend uviedli, že očakávajú zníženie o 50 bázických bodov, ktoré by mohlo prísť ešte pred stretnutím.

Okrem zníženia referenčnej úrokovej sadzby pre jednodňové pôžičky Fed tiež oznámil zníženie úrokových sadzieb z prevyšujúcich bankových rezerv o polovicu percentuálneho bodu.

Predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell vo vyhlásení zverejnenom počas piatkového obchodného dňa uviedol, že americká ekonomika zostáva „silná“, hoci uznal, že COVID-19 predstavuje „vyvíjajúce sa riziká“, a poznamenal, že Fed bude „konať primerane“. V utorok prezident Trump naliehal na Fed, aby prijal niekoľko významných opatrení na uvoľnenie peňažných prostriedkov po tom, čo austrálska centrálna banka znížila sadzby na rekordné minimá. Povedal, že Powell to „od prvého dňa zle uchopil“. „Austrálska centrálna banka znížila úrokové sadzby a uviedla, že s najväčšou pravdepodobnosťou bude ďalej znižovať, aby sa vyrovnala so súčasnou situáciou a spomalením... Ostatné krajiny robia to isté, ak nie viac. Náš Federálny rezervný systém nás donútil platiť vyššie sadzby ako mnohí iní v čase, kedy by sme mali platiť menej,“ povedal Trump.