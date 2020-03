OECD ako prvá znížila pre koronavírus odhad rastu globálnej ekonomiky

dnes 12:01 -

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa v pondelok stala prvou medzinárodnou organizáciou, ktorá "spustila alarm" v súvislosti s koronavírusom. OECD totiž uviedla, že svetová ekonomika je „ohrozená“ a varovala, že globálny rast môže byť v dôsledku epidémie tento rok o polovicu nižší než očakávala vo svojej doterajšej prognóze.

Len zatvorenie tovární a firiem v Číne podľa OECD pravdepodobne znížil globálny hospodársky rast v roku 2020 o 0,5 percentuálneho bodu, uviedla medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži. A znížila svoju predpoveď pre svetovú ekonomiku z už aj tak slabých 2,9 % na 2,4 %.

To stavia globálnu ekonomiku na pokraj recesie, ktorá sa v tomto prípade definuje ako rast slabší než 2,5 %.

Ak by epidémia koronavírusu „trvala dlhšie a bola intenzívnejšia, teda rozšírila sa po celom ázijsko-tichomorskom regióne, Európe a Severnej Amerike“, vyhliadky svetovej ekonomike by sa ešte viac zhoršili a jej rast by sa mohol v roku 2020 znížiť až na 1,5 %. To je zhruba polovica pôvodne očakávanej expanzie, pred vypuknutím vírusu, dodala OECD.

Organizácia zároveň vyzvala vlády, aby podnikli "rýchle a dôrazné" kroky v oblasti zdravotníctva a ekonomiky, vrátane opatrení v rámci menovej a fiškálnej politiky s cieľom obnoviť dôveru. Sama však uznala, že hospodárska politika nemôže okamžite zmierniť vplyv zastavenia aktivity podnikov v dôsledku šírenia vírusu.