Spoločnosti ZLH Plus sa podarilo dostať z červených čísiel, rok 2019 ukončila so ziskom 525,6-tis. eur

dnes 12:46 -

Spoločnosti ZLH Plus, a.s. patriacej do portfólia Optifin Invest, sa v minulom roku darilo. Firme sa totiž po dlhom období podarilo dostať z červených čísiel, keď rok 2019 ukončila so ziskom 525,6-tis. eur. Rok predtým pritom zlievareň vykázala stratu 78,8-tis. eur. Ako sa ďalej uvádza vo verejných registroch, naposledy evidovala zisk ešte v roku 2011, a to na úrovni necelých 41,3-tis. eur. Rástli pritom aj tržby hutníckeho podniku, medziročne o takmer pätinu, a dosiahli pre firmu rekordných 23,25 mil. eur.

Celkové výnosy spoločnosti sídliacej v obci Hronec v okrese Brezno prekročili v uplynulom roku 30 mil. eur. Rok predtým sa pritom dostali mierne nad 21 mil. eur. Tržby za tovar, výrobky a služby predstavovali 22,2 mil. eur oproti necelým 18,5 mil. eur v predchádzajúcom roku. Ostatné prevádzkové výnosy firmy tvorili 7,4 mil. eur. V roku 2017 to pritom bolo iba 330,6-tis. eur a rok na to takmer 1,7 mil. eur. Vlastný kapitál stúpol vlani na 3,15 mil. eur a celková zadĺženosť dosiahla 79,54 percenta.

Spoločnosť ZLH Plus, a.s. vznikla v roku 2000 ako akciová spoločnosť ZLH, a.s. Venuje sa produkcii výrobkov zo sivej, tvárnej liatiny a oceľoliatiny pre železničný priemysel, pre prevodovky a pre poľnohospodárske stroje. Jej partnermi sú Tatravagónka Poprad, a.s, WEP Trading, a.s, ZTS Sabinov, a.s., ale aj PL-PROFY, spol. s.r.o. Ku koncu roku 2018 v nej pracovalo 236 zamestnancov. ZLH Plus je súčasťou spoločnosti Optifin Invest, pod ktorú patrí niekoľko významných slovenských podnikov ako napríklad popradská Tatravagónka a.s.