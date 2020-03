Investori nie sú špekulanti

Zdroj: thefelderreport

Vráťme sa k položeným otázkam a pomôžme si definíciou investície podľa Bena Grahama. „Investičná operácia je operácia, ktorá po dôkladnej analýze sľubuje bezpečnosť istiny a primeranú návratnosť. Operácie, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky, sú špekulatívne.“ Dáva to zmysel. Ak si nemôžete byť istí, že váš kapitál bude chránený a že dostanete primeranú mieru návratnosti, neinvestujete ale len jednoducho stávkujete na vyššie ceny.

Špekulácie na trhoch sú v poriadku, pokiaľ dokážete uznať skutočnosť, že špekulujete. Najlepší špekulanti sú sebavedomí, nepredstierajú, že sú investormi. Vynikajú v rôznych trendoch a dokážu zarábať peniaze vo všetkých prostrediach. Jedna vec im ide ale najlepšie. Dokážu akceptovať stratu. To im bráni robiť veľké a nákladné chyby. Zároveň je tým najviac ohrozený špekulant, ktorý verí, že je investorom.

Špekulant, ktorý sa považuje za investora, neprijíma najdôležitejšie pravidlo špekulácie: že môže rýchlo prísť o peniaze. Mylne verí, že preto, že on investuje a nešpekuluje, sa nemusí báť, že urobí veľké a nákladné chyby.

Skutočný investor je schopný prostredníctvom náležitej pozornosti, komplexnému hodnoteniu obchodného potenciálu, viazať kapitál iba na príležitosti, ktoré ponúkajú aj určitú mieru bezpečnosti. Ale ten, kto sa vyhýba komplexnému hodnoteniu, náležitej pozornosti, a zároveň aj odmieta možnosť straty, sa rýchlo vystavuje riziku katastrofických strát.

Skúste sa zamyslieť koľko peňazí je dnes vložených do stratégií, ktoré sa snažia „investovať“, ale napriek tomu sa vyhýbajú požadovanej pozornosti. Nie je ťažké zistiť, koľko ľudí sa potenciálne pripravuje na také straty, ktorým sa inteligentní investori aj úspešní špekulanti snažia vyhnúť.





Ako nedávno uviedol Financial Times, „len jedna desatina objemu obchodov s akciami na americkom akciovom trhu dnes pochádza od fundamentálnych investorov do akcií.“ Určité percento z tých 90 % tvoria sebavedomí špekulanti. Pri popularite pasívneho investovania, v ktorom bola vlani väčšina finančných prostriedkov, je však podiel špekulantov na trhu, ktorí veria, že investujú, napriek tomu, že iba špekulujú, určite väčší ako kedykoľvek predtým.

Najviac znepokojujúce na tom je, že zatiaľ čo títo špekulanti, ktorí sa označujú za investorov, dnes neoceňujú riziko, ktoré sa nevyhnutne jedného dňa zhmotní. Ako sa hovorí, v zákopoch neexistujú ateisti. A na medveďom trhu neexistujú pasívni investori.

Svojej investičnej disciplíny sa musíte držať aj keď ceny letia dole. Skutočný investor má silnú predstavu o reálnej hodnote aktív vo svojom portfóliu bez ohľadu na to, ako ich pán trh vidí v reálnom čase. Niečo celkom iné je sledovanie prepadu cien, ak niekto nemá žiadnu metodiku stanovenia reálnej hodnoty, a teda nedokáže vyhodnotiť ďalšie riziko po tom, čo už došlo k významným stratám.

Len vďaka disciplíne a presvedčeniu, ku ktorému ste sa dopracovali dôkladnou analýzou, viete objaviť a využiť zriedkavé príležitosti, ktoré prináša výrazné napätie na trhu. Nedostatok tohto presvedčenia spôsobený absenciou dôkladnej analýzy vedie k tomu, že špekulanti, ktorí sa považujú za investorov, predávajú, keď na trhu vypukne panika.

Preto by bolo dobré vyrovnať sa sám so sebou a úprimne si priznať, či ste skutočne investor alebo špekulant. A ak zistíte, že B je správne, ale považujete sa za investora, možno to budete chcieť zmeniť a nasadiť nejakú stratégiu na zmiernenie strát, nech už je to hedžing, sledovanie trendov, alebo len širšia forma diverzifikácie. Koniec koncov, ak uzatvárate poistenie pre svoj domov a svoje auto, prečo sa vyhýbate nejakej forme poistenia svojich finančných aktív?