Čínsky prezident varoval, že príliš tvrdé opatrenia ohrozujú rast ekonomiky

dnes 16:31

Čínska ekonomika stráca tempo. Jej vlaňajší rast bol najpomalší za tri dekády. Čínski predstavitelia sa tak teraz snažia nájsť rovnováhu medzi ochranou spomaľujúcej ekonomiky a potlačením epidémie, ktorej už podľahlo viac ako 1000 ľudí a vyše 40.000 sa nakazilo.

Prezident po preskúmaní správ o epidémii od Národnej komisie pre rozvoj a reformu (NDRC) a iných hospodárskych oddelení povedal miestnym predstaviteľom na zasadaní stáleho výboru politbyra 3. februára, že niektoré z krokov na potlačenie vírusu poškodzujú hospodárstvo. Uviedli to dvaja ľudia oboznámení so záležitosťou, ktorí odmietli byť menovaní.

Prezident vyzval vedúcich predstaviteľov, aby upustili od „reštriktívnejších opatrení“.

Lokálne samosprávy aj mimo mesta Wu-chan, ktoré je epicentrom nákazy, zavreli školy a továrne. Úrady zablokovali cesty a železnice, zakázali verejné podujatia, a niekde dokonca uzavreli obytné štvrte. Si Ťing-pching povedal, že niektoré z týchto krokov neboli praktické a zasiali medzi verejnosťou strach.

Oficiálna agentúra Sinchua, ktorá informovala o stretnutí politbyra minulý pondelok (3. 2.), označila prepuknutie koronavírusu za „hlavný test čínskej verejnej správy“. Bez ďalších podrobností dodala, že „stranícke výbory a lokálne vlády na všetkých úrovniach boli vyzvané, aby dosiahli ciele hospodárskeho a sociálneho rozvoja v tomto roku“.

Od zasadania politbyra sa tak čínska centrálna banka zaviazala zintenzívniť podporu hospodárstva a pripravila politické nástroje na kompenzáciu škôd. NDRC počas víkendového brífingu vyzval firmy a továrne, aby obnovili výrobu, najmä v „kľúčových odvetviach“, ako sú potraviny, lieky a zdravotné potreby.

Viceguvernér čínskej centrálnej banky Pchan Kung-šeng koncom minulého týždňa v súvislosti s epidémiou a jej vplyvom na ekonomiku uviedol, že je dôležité udržať hospodársky rast.

V pondelok (10. 2.) provincia Če-ťiang, ťahúň čínskeho hospodárstva, nariadila miestnym úradom, aby to nepreháňali s obmedzovaním každodenného pohybu alebo zatváraním „obchodov, ktoré predávajú tovar každodennej potreby, ako sú potraviny“.

Čína zároveň odhalila návrh novej daňovej politiky, pretože sa snaží znížiť zaťaženie priemyselných odvetví, ktoré epidémia tvrdo zasiahla.

Politici v Číne pripravujú opatrenia vrátane zvýšenia fiškálnych výdavkov a znižovania úrokových sadzieb na podporu ekonomiky, keďže očakávajú, že jej výkon sa v 1. kvartáli citeľne zhorší.

Začiatkom tohto týždňa sa mnohí Číňania vrátili do práce po tom, ako boli sviatky nového lunárneho roka predĺžené o 10 dní (do 10. februára), ale premávka bola slabšia a dopravné prostriedky boli menej plné ako obvykle, keďže mnohé továrne zostali zatvorené.

Oddelenie propagandy vládnej komunistickej strany minulý týždeň nariadilo štátnym médiám, aby sa zamerali na „hospodárske oživenie“, podľa zdroja, ktorý tiež nechcel byť menovaný.

Čínske oficiálne médiá sa snažia upokojovať situáciu. V pondelok v úvodníku oficiálny denník Peoples Daily vyzval verejnosť, aby sa postavila epidémii „s pozitívnou náladou“.