Apple dostal vo Francúzsku pokutu 25 mil. eur, dôvodom je úmyselné spomaľovanie starších iPhonov

Americká technologická firma Apple dostala vo Francúzsku pokutu 25 mil. eur za úmyselné spomaľovanie starších telefónov iPhone. Pokutu vymeral úrad na ochranu hospodárskej súťaže (DGCCRF), podľa ktorého spoločnosť neposkytla zákazníkom dostatočné informácie. Informuje o tom portál bbc.com.

Apple v roku 2017 priznal, že spomaľoval výkon niektorých telefónov iPhone. Firma sa bráni, že chcela predĺžiť životnosť starších modelov. Podľa Apple tieto telefóny nedokázali vytvoriť energiu potrebnú na to, aby zariadenia fungovali pri plnom výkone. To mohlo spôsobiť, že telefóny sa nečakane vypínali. Firma problém riešila aktualizáciou softvéru, ktorý výkon telefónov prispôsoboval kapacite batérií. Zákazníkov však Apple neupozornil, že inštalovaním aktualizácie môžu spomaliť svoj telefón, uviedol protimonopolný úrad. Apple so zaplatením pokuty súhlasil, dodáva bbc.com.

