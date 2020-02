Rast ruskej ekonomiky sa v minulom roku spomalil na 1,3 %

dnes 15:31 -

Tempo rastu ruskej ekonomiky sa v minulom roku výrazne spomalilo na 1,3 % z 2,5 % v roku 2018. Informoval o tom ruský federálny štatistický úrad Rosstat.

Rosstat zároveň v pondelok uviedol, že hrubý domáci produkt (HDP) dosiahol v roku 2019 hodnotu 109,36 bilióna rubľov (1,55 bilióna eur).

Analytici pritom očakávali, že sa rast ruského HDP v minulom roku spomalí na 1,2 %, zatiaľ čo centrálna banka predpovedala, že bude väčší ako 1,3 %.

Trh pozorne sleduje údaje o HDP, pretože otázka pomalého hospodárskeho rastu v Rusku sa stáva čoraz akútnejšou, keďže príjmy obyvateľov už päť rokov v rade klesali a prezident Vladimir Putin nariadil svojej vláde, aby našla spôsob, ako expanziu hospodárstva zrýchliť.

„Toto je prvý odhad, pretože zatiaľ nemáme úplné údaje,“ uviedol Pavel Malkov, šéf Rosstatu, pri prezentácii dát za rok 2019. Konečný výsledok sa tak môže ešte zmeniť, keď Rosstat získa ďalšie informácie, povedal Malkov novinárom.

Rosstat aj v minulosti revidoval údaje a zvyčajne im dal pozitívnejší odtieň. Napríklad koncom roka 2019 upravil údaje o raste HDP v roku 2018 na 2,5 % z 2,3 %.

Moskva očakáva, že v nasledujúcich rokoch sa rast HDP zrýchli vďaka štátnym investíciám do veľkých projektov rozvoja infraštruktúry. Podľa predpovedí centrálnej banky by malo tempo rastu ruskej ekonomiky do roku 2022 dosiahnuť 2 až 3 %.

V tomto roku by mala ruská ekonomika vzrásť o 1,8 %. To je menej ako odhadovaný rast globálnej ekonomiky o 2,5 %, ktorý predpovedala Svetová banka.