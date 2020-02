Najdôležitejšie správy TASR z oblasti financií a hospodárstva

dnes 8:16 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ z oblasti financií a hospodárstva, vydaných v ekonomickom servise TASR v 5. týždni:Bratislava 28. januára - Slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť v stálych cenách tempom 2,2 %. Ku koncu budúceho roka by mal rast spomaliť na 1,9 %. Ukázal to najnovší januárový prieskum Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk na Slovensku.Atény 27. januára - Grécke dlhopisy zareagovali v pondelok na zvýšenie ratingu krajiny prudkým posilnením. Výnosy referenčných 10-ročných dlhopisov padli na rekordné minimum. Výnosy 10-ročných dlhopisov sa dostali až na rekordné minimum 1,11 %.Washington 29. januára - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila menovú politiku. Takisto mierne zmenila rétoriku a signalizovala silnejší záväzok zvýšiť stále nízku infláciu. Menový výbor (FOMC) ponechal v stredu kľúčovú sadzbu v pásme 1,5 % až 1,75 %, kde sa nachádza od konca októbra. Vlani Fed trikrát sadzbu znížil.Londýn 30. januára - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) ponechala vo štvrtok svoju hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 0,75 %. Zároveň revidovala výrazne smerom nadol prognózu rastu britskej ekonomiky. Najnovšie počíta s jej expanziou v tomto roku len o 0,8 % namiesto o 1,2 % v predchádzajúcej predpovedi.Washington 30. januára - Americká ekonomika vzrástla vlani o 2,3 %, čo je najslabšie tempo rastu za tri roky. Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok informovalo, že rast americkej ekonomiky dosiahol vlani 2,3 %. Tempo rastu sa tak v porovnaní s rokom 2018 výrazne spomalilo Rast v minulom roku bol zároveň najslabší od roku 2016.Luxemburg 31. januára - Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa vo 4. štvrťroku 2019 spomalilo. HDP regiónu sa v posledných troch mesiacoch vlaňajška zvýšil medzikvartálne len o 0,1 % po náraste o 0,3 % v predchádzajúcom 3. štvrťroku. Ukázal to v piatok predbežný odhad európskeho štatistického úradu Eurostat. Aj v prípade celej Európskej únie (EÚ) sa výkon ekonomiky vo 4. kvartáli zvýšil len o 0,1 % po náraste o 0,3 % v období júl - september 2019.Paríž 31. januára - Francúzska ekonomika v poslednom štvrťroku 2019 nečakane klesla. Dôvodom boli slabé spotrebiteľské výdavky a podnikové investície. Ukázal to v piatok prvý odhad štatistického úradu INSEE. Hrubý domáci produkt (HDP) druhej najväčšej ekonomiky eurozóny sa v posledných troch mesiacoch 2019 znížil o 0,1 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, kedy ešte medzikvartálne vzrástol o 0,3 %.Rím 31. januára - Talianska ekonomika zaznamenala vo 4. kvartáli nečakaný pokles, prvý za viac než rok a najvýraznejší za takmer sedem rokov. Poukázali na to v piatok zverejnené predbežné údaje talianskeho štatistického úradu Istat. HDP Talianska klesol vo 4. kvartáli medzištvrťročne o 0,3 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku.

Bratislava 31. januára - Národná banka Slovenska (NBS) bude mať hlavného ekonóma. Tejto funkcie sa od 1. februára tohto roka ujme Michal Horváth. Hlavný ekonóm NBS je nová pozícia, ktorú bude Horváth zastávať zároveň s pozíciou riaditeľa odboru ekonomických a menových analýz.