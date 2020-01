3 dôvody prečo má koronavírus tak silný a rýchly vplyv na trhy

Zdroj: businessInsider

Foto:SITA/AP

dnes 9:22 -

Analytik RBC Capital Markets, Toma Porcelli, porovnanie kornavírusu so SARS odmieta, pretože začiatok vojny v Iraku a slabšia ekonomika tvorili na prelome rokov 2002 a 2003 celkom odlišný základ pre šírenie paniky, než je tomu dnes.



Seema Shahová zo spoločnosti Principal Global Investors si myslí, že šírenie rizík a vplyv takzvaných čiernych labutí je rýchlejší a väčší ako pred desiatimi rokmi. Za hlavné dôvody považuje sociálne siete, globalizáciu a vysoké ceny aktív.

Vplyv sociálnych médií

Nástup sociálnych médií a ich dostupnosť umožňuje šírenie informácií po celom svete oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Táto rýchlosť pomáha vytvárať globálny šum a chaotické pohyby na trhoch. Aktualizácia počtu infikovaných ľudí a počtu obetí sú investorom je ľahko dostupná, čo je cítiť na vývoji na trhoch všeobecne aj na pohybe cien akcií konkrétnych firiem, napríklad z odvetvia výroby liečiv alebo cestovného ruchu.

Globálne prepojené dodávateľské reťazce

Globálne dodávateľské reťazce sú prepojené najviac v histórii a zložitosť medzinárodných obchodných sietí vytvára v prípade ďalšieho šírenia vírusu podmienky pre spomalenie globálnej ekonomiky. Firmy so sídlom v Číne sú ovplyvnené najviac, ale aj spoločnosti, ktoré nemajú s Čínou nič spoločné, začnú pociťovať tlak, pretože ich klienti a dodávatelia sú v centre diania. "Počet väzieb v dodávateľských reťazcoch rastie, takže potenciál rýchleho dominového efektu nikdy nebol väčší," cituje Shahovú Businessinsider.





Medzi spoločnosti, ktoré vo svojej poslednej štvrťročnej správe varujú pred potenciálnym dopadom vírusu na svoje finančné výsledky, je napríklad Apple. Finančný riaditeľ spoločnosti, Luca Maestri poznamenal, že vedenie spoločnosti je vo svojich odhadoch pre druhý štvrťrok fiškálneho roku opatrné aj preto, že vníma neistotu ohľadom koronavírusu a vplyvu jeho možného šírenia na dodávateľov.

Ceny na maximách

Správy o prepuknutí koronavírusu mali vplyv na pokles cien akcií z rekordných maxím, ale podľa Shahovej sú aktíva stále dosť drahé vzhľadom na chaos, ktorý by vírus mohol vyvolať. Akékoľvek trvalejšie problémy by sa podľa nej mohli rýchlo premietnuť do cien akcií. Tie teraz reflektujú očakávania stabilného globálneho rastu, ale panika v súvislosti s koronavírusom už ohrozuje zotavenie v jednej z najväčších ekonomík sveta. Banka JPMorgan v stredu znížila celoročný odhad rastu HDP Číny, a to najmä kvôli "šoku na strane dopytu". "Pokiaľ bude šok spojený s epidémiou koronavírusu výraznejšie a dlhšie, než dúfajú optimisti, relatívne silné ekonomické prognózy pre rok 2020 skončia nazmar," uzatvára Shahová.