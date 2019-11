Sociálna poisťovňa má od zamestnancov potravín Kačka už 1 708 žiadostí o garančnú dávku

dnes 14:01 -

Žiadostí o garančnú dávku od bývalých zamestnancov siete Potravín Kačka počas novembra výrazne pribudlo. Pobočka Sociálnej poisťovne v Lučenci mala k 22. novembru 2019 doručených, zaevidovaných a prekontrolovaných 1 708 žiadostí o dávku garančného poistenia. Približne 30 % žiadateľov však musí Sociálna poisťovňa nanovo kontaktovať z dôvodu nejasných údajov v žiadosti. Agentúru SITA o tom informoval v stredu riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou v Sociálnej poisťovni Peter Višváder.

Do 22.novembra 2019 pobočka Sociálnej poisťovne v Lučenci dostala viac ako tisíc (1 605) potvrdení zamestnávateľa na účely dávky garančného poistenia o neuspokojených nárokov a 91 exekučných príkazov. Sociálna poisťovňa už začala aj so samotnou výplatou dávok – k 14. novembru 2019 bolo vyplatených 170 dávok garančného poistenia. Tento týždeň k nim pribudlo ďalších 588 dávok so splatnosťou 27. novembra 2019. Sociálna poisťovňa tak zatiaľ vyplatila spolu 758 dávok garančného poistenia v celkovej výške 1 638 904,47 eura.

Potraviny Kačka, predtým CBA Slovakia, požiadali koncom augusta o konkurz. Sieť predajní CBA Slovakia vznikla na Slovensku v roku 1991 ešte pod značkou M-MARKET. Odvtedy sa rozrástla na vyše 200 predajní na strednom, východnom a západnom Slovensku a v roku 2019 sa premenovala na Potraviny Kačka.