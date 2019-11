Rast slovenskej ekonomiky sa podľa OECD v tomto roku spomalí na 2,5 %

dnes 15:31 -

Slovenská ekonomika sa podľa najnovšej predikcie Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) spomalí, keďže slabší zahraničný dopyt bude negatívne vplývať na rast exportu. "Domáci dopyt zostane relatívne silný, hlavne v dôsledku súkromnej spotreby, ktorú bude podporovať odolný trh práce s historicky nízkou nezamestnanosťou," uviedla OECD v správe, ktorú zverejnila vo štvrtok na svojej internetovej stránke.

Organizácia očakáva, že tempo rastu slovenského hospodárstva sa po vlaňajšom posilnení o 4 % v tomto roku spomalí na 2,5 % a v budúcom na 2,2 %. V roku 2021 by sa rast ekonomiky SR mal opäť zrýchliť, a to na 2,6 %. OECD však predpovedá, že nezamestnanosť v krajine v tomto roku klesne na 5,8 % z minuloročných 6,5 %. V budúcom roku by sa nezamestnanosť mala opäť znížiť, a to na úroveň 5,7 %, na ktorej by mala byť aj v roku 2021.

Globálne hospodárstvo podľa OECD v tomto roku posilní iba o 2,9 %, čo by bol najslabší rast od finančnej krízy. V budúcom roku organizácia predpovedá rast svetovej ekonomiky o 2,9 % a v nasledujúcom roku o 3 %. Rast amerického hrubého domáceho produktu sa podľa najnovšej predikcie OECD v rokoch 2020 a 2021 spomalí na 2 %. Organizácia predpokladá, že hospodárstva eurozóny a Japonska budú rasť tempom zhruba 1 % ročne. Avšak posilňovanie ekonomiky Číny sa má spomaliť a v roku 2021 byť už len na úrovni 5,5 %.