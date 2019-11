Deväťmesačný zisk Prima banky stúpol na viac ako 13 mil. eur

dnes 15:16 -

Prima banka Slovensko dosiahla v deviatich mesiacoch tohto roka zisk 13,2 mil. eur a medziročne ho navýšila o 8 %. Banke sa darilo v úverovaní obyvateľstva, keď podľa jej vyjadrení rástla niekoľkonásobne rýchlejšie ako zvyšok trhu. V tomto roku ku koncu septembra získala historicky najvyšší počet nových klientov, vďaka čomu zaznamenala ďalší rast aj na strane vkladov obyvateľstva. Banke sa zároveň koncom septembra podarilo získať mimoriadne zdroje na podporu svojho ďalšieho rastu a rozvoja biznisu v podobe emisie historicky prvých slovenských krytých dlhopisov so záporným výnosom.

Portfólio úverov obyvateľstvu v medziročnom porovnaní banka zvýšila o 22 % na viac ako 2,7 mld. eur. Za silným rastom stáli podľa vyjadrení spoločnosti najmä hypotéky. Ich celkové portfólio Prima banka v medziročnom porovnaní zvýšila o 25 % na 2,5 mld. eur. Objem vkladov obyvateľstva banka zvýšila o 7 % na 2,3 mld. eur.

Prima banka Slovensko pôsobí na slovenskom trhu od roku 1993 a v rámci doterajšieho fungovania spoločnosti je to už jej tretí názov. V máji 2000 sa majoritným akcionárom, v tom čase Prvej komunálnej banky, stala finančná skupina Dexia. Pod názvom Prvá komunálna banka vystupovala do konca septembra 2003, následne sa zmenila na Dexia banku Slovensko. Skupina Dexia v závere roka 2010 predala svoj podiel investičnej skupine Penta. Od januára 2012 sa Dexia banka zmenila na Prima banku. So Sberbank Slovensko sa Prima banka zlúčila 1. augusta 2017.