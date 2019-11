Minerálky sa v reštauráciách ponúkajú najčastejšie 0,33 a 0,7l fľašiach

dnes 9:46 -

Ponuka výrobcov minerálnych vôd pre reštauračné zariadenia je pestrá, záleží od dopytu. Najčastejšie je to sklenená fľaša 0,33 litra alebo 0,7 l. Pre TASR to uviedla Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd (AVNM).

„Ako asociácia sa neangažujeme vo vzdelávaní vodných someliérov, mnohí naši členovia však spolupracujú alebo v minulosti spolupracovali so someliérmi pri vytváraní komunikácie pre svoje značky,“ konštatovala výkonná riaditeľka asociácie Lucia Morvai. Uviedla, že z 25 uznaných prírodných minerálnych vôd sa plní do spotrebiteľského obalu 21 minerálnych vôd.

Slovenské minerálne vody majú jednoznačne potenciál aj kapacity na výraznejšie zastúpenie v reštauračných zariadeniach. „Konečné rozhodnutie je však na samotných prevádzkovateľoch reštauračných zariadení, či prejavia lojalitu voči slovenskej značke minerálnej vody a zaradia ju do svojej ponuky,“ pripomína výkonná riaditeľka.

Portfólio minerálnych vôd na Slovensku je široké, ale problémom podľa someliéra vody Tomáš Šajgala je, že trh neprijíma plastové fľaše. Pričom na ich prepravu a recykláciu sa podľa neho vynaloží menej energie ako v prípade skla. „Naši baliči vôd málokedy myslia na to, že obalová technika predáva. Dajú veľké 2 l fľaše do maloobchodu a tam to končí, nezameriavajú sa na gastronómiu, čo je podľa mňa škoda,“ načrtol Šajgal ďalšiu tému počas medzinárodného odborného HoReCa sympózia Gastronomy Slovakia (21. 10.) s tým, že sú dve alebo tri značky, ktoré kladú dôraz na obal, čo považuje za nedostatočné.

Šajgal si uvedomuje, že pre firmy je to veľká investícia. Verí však, že podobných firiem bude oveľa viac. „Voda nie je bez chuti a zápachu, je to v podstate veda,“ konštatoval s tým, voda je rovnako zaujímavá ako víno, čaj či káva. Podľa jeho názoru mladá generácia vníma vodu v reštaurácii „ako nutné zlo“. Zdôraznil, že úlohou someliéra je vychovávať hostí, ukázať im niečo nové a keď sa im to páči, tak im to dopriať.

Podľa posledného prieskumu spoločnosti GO4insight 2019, podiel slovenských minerálnych a pramenitých vôd na regáloch predajní tvoril približne 58 %, čo je nárast o 3 percentuálne body v porovnaní s predchádzajúcim rokom, uzavrela asociácia.