Goldman Sachs: Americké akcie čaká zvrat kvôli škrtom spätných odkupov

Zdroj: CNBC;GS

Foto: SITA/AP

dnes 10:29 -

Spätné odkupy akcií sa považujú za zásadného ťahúňa niekoľkoročného rastu akciových trhov. Pokles počtu akcií v obehu sa premieta do rastu ceny akcie a v rámci sledovaných reportov hospodárenia tiež do vysoko sledovaného čísla zisku na akciu (EPS). Spätné odkupy akcií boli často motivované potrebou firiem "zmysluplne" vynaložiť hotovosť pri absencii atraktívnych investičných či rastových príležitostí. Teraz ale podľa Goldman Sachs firmy začínajú zastavovať výdavky z dôvodu rastúcej neistoty z globálneho vývoja. Dôvera v budúci vývoj zo strany šéfov firiem, ako ukázala štúdia z Duke University, spadla najhlbšie od finančnej krízy. Prieskum odhalil, že väčšina finančných riaditeľov firiem očakáva nástup recesie v americkej ekonomike na horizonte najbližšieho roka.





Počas druhého tohtoročného štvrťroka spätné odkupy akcií firiem v rámci amerického akciového indexu S&P 500 dosiahli 161 miliárd amerických dolárov. To je o 18 % menej proti nákladom na tieto účely v prvom štvrťroku a podobne o 17 percent pod úrovňou rovnakého obdobia predchádzajúceho roka, prepočítavajú Goldman Sachs s tým, že trend bude pokračovať. Na úrovni celého roka 2019 banka očakáva objem 710 miliárd amerických dolárov a na rok 2020 o ďalších päť percent menej, okolo objemu 675 miliárd USD.

Celkové hotovostné výdavky firiem v prvej polovici roka podľa Goldman Sachs klesli o 4 percentá, na úrovni celého roka 2019 to má byť podľa odhadov 6 percent a to je najprudší pokles od krízového roka 2009.

Ako má s týmito informáciami upraviť svoje portfólio investor? Podľa Goldman Sachs nadišiel čas preorientovať sa z honby za výnosom cez rizikovejšie tituly do titulov silných a vyplácajúcich atraktívne dividendy. Goldman Sachs za atraktívne americké dividendové tituly nie pre jeden ale dva najbližšie roky považuje AT & T, Abbvie, Macys, Molson Coors Brewing, Valero Energy, Citizens Financial, Eaton, IBM, Eastman Chemical, Simon Property Group, Public Service Enterprise Group . Tieto tituly by mali dodať dividendový výnos nad 4 % proti mediánovému očakávaniu na rok 2021 okolo úrovne 2,2 %.