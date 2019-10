Rôzne hry s rôznymi pravidlami: Aby peniaze plodili peniaze

Zdroj: morningstar

Prečo investovať? Pretože každý rok to stoja veci stále viac a viac. Pretože pri negatívnych úrokových sadzbách sa už nemôžete spoliehať výhradne na úspory. Inflácia môže byť lepšia ako deflácia, ale drobné sumy z úrokov na sporiacich účtoch, nestačia na to, aby ste ich udržali krok. Akokoľvek divne to bude znieť, šetrenie znamená zaručenú stratu. Ak chcete zvýšiť svoje úspory, musíte ich investovať a to znamená čeliť tvrdým kompromisom medzi rizikom a návratnosťou.

Vezmime si príklad. Dvaja priatelia vás požiadajú, aby ste im požičali peniaze. Jeden z nich si od vás už požičal a do dnes svoj dlh nesplatil. Druhý peniaze čoskoro vrátil. Komu by si nabudúce požičali? Samozrejme tomu, koho netreba naháňať. Ale čo ak osoba, ktorá svoj dlh nesplatila, sľúbi, že vráti dvojnásobok toho, čo si požičala? Možno vás bude lákať, aby ste sa dohodli, pretože by ste na tom mohli výrazne získať. Je to kompenzácia za riziko, že svoje peniaze už možno nikdy neuvidíte. To je vzťah medzi rizikom a výnosom. Vyššie riziko znamená vyššie riziko straty a vyššiu návratnosť. Ak svoje peniaze dostanete späť. Preto namiesto „väčšie riziko- vyššia návratnosť “ bude presnejšie iné pravidlo, ktoré vám môže pomôcť ochrániť sa pred príliš veľkým rizikom a zároveň porážať infláciu.

V zásade máte tri možnosti čo s peniazmi. Požičiavanie, investovanie a špekulácie. Každá z týchto stratégií sa spája určitým druhom rizika a má rôzny potenciál pokiaľ ide o zisky a straty.

Požičiavanie

Zmluvné partnerstvo v ktorom ste dali svoje peniaze tretej strane pod podmienkou, že vám ich do určeného dátumu vráti späť aj s úrokmi. Pri pôžičke hrozí, že vám peniaze nevrátia. Všeobecne platí, že čím je dlžník problematickejší v omeškaní, tým vyšší úrok si môžete účtovať za to, že prevezmete na seba riziko požičania. Svoje peniaze môžete požičať vláde, bankám, spoločnostiam aj jednotlivcom. Ktorákoľvek možnosť predstavuje určité riziko, pričom s vládou sa spája najnižšie riziko a s jednotlivcami najvyššie. Vláda, to sú dlhopisy, v bankách sú to sporiace účty, účty peňažného trhu, firmy ponúkajú firemné dlhopisy a medzi jednotlivcami ide väčšinou o súkromné dohody.





Pri pôžičke zvyčajne existuje formálna dohoda o platbe. Preto sú pôžičky relatívne najbezpečnejším spôsobom, ako investovať. Keďže však nemáte žiadne riziko straty peňazí požičaním, nemôžete na oplátku veľa zarobiť. Vládne dlhopisy často nedržia krok s infláciou, venujte pozornosť ročnej návratnosti (ročná percentuálna miera) a predpokladanej miere inflácie. Ak je miera inflácie vyššia ako RPMN, na konci dohody budete len chudobnejší.

Investovanie

Ide o nákup aktív, ktoré majú solídnu základnú hodnotu a pravdepodobne sa v priebehu času zhodnotia. Stále existuje určité riziko, že sa to vyvinie inak a prídete o peniaze, ale investovanie si vo všeobecnosti vyžaduje vypracovanie plánu na dlhodobý rast, nákup dobre diverzifikovaných aktív na kompenzáciu niektorých rizík a udržanie miernosti neistoty. Niektoré možnosti investovania sú napríklad do nehnuteľností, diverzifikovaných množín akcií (indexové fondy, fondy obchodované na burze, podielové fondy) alebo do vzdelania (kurzy na zdokonalenie zručnosti môžu zvýšiť hodnotu ľudského kapitálu a zvýšiť váš príjem).





Špekulácie

Keď veci kupujete bez toho, aby ste niečo vedeli o ich budúcej hodnote, je to len špekulácia. Môžete zvíťaziť, ale môžete aj prehrať. Preto nie je rozumné špekulovať s peniazmi, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Je iné, ak špekulácie využívate len pre zábavu a potenciálne peniaze sú len niečo navyše, ako keby mali tvoriť základ vášho budúceho príjmu. Za špekulácie považujeme napríklad hranie sa na trhu s individuálnym výberom podhodnotených akcií, či prašivých dlhopisov (nazývané aj dlhopisy s vysokým výnosom), lotériu, či kasína, ale aj neistú budúcnosť v prípade stávky na kryptomeny, technológie, či startupy.





Všetky tri stratégie majú klady a zápory. Bezpečnejšia stratégia poskytovania úverov bankám a vládam spočíva v kompromise s nižšími výnosmi, ktoré sa nemusia vyrovnať inflácii. Investovanie z dlhodobého hľadiska vyžaduje prieskum, sebadisciplínu a trpezlivosť, čo môže byť pre mnohých náročné a stále existuje riziko straty peňazí. Špekulácie môžu zmeniť ľudí cez noc na milionárov alebo bláznov a ponúkajú adrenalín, po ktorom mnohí z nás túžia.

Ako viete, ktorú stratégiu si vybrať? Jednoduchá odpoveď je skúsiť niečo zo všetkých troch. Ale to, koľko do čoho dať záleží na vašich potrebách a časovom horizonte. Pri peniazoch, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť a ktoré môžete potrebovať v krátkom čase, povedzme do päť rokov, zvážte pôžičku vláde a bankám. Nedá sa nich veľa zarobiť, ale o peniaze neprídete, pretože inflácia to zatký časový horizont nestihne. V prípade dlhodobých cieľov, ako je odchod do dôchodku, zvážte investíciu. Jednoduché investičné portfólio pozostávajúce z dobre diverzifikovaných aktív, ako sú tie, ktoré sa ponúkajú v podielových fondoch a ETF, pravdepodobne predstihne infláciu bez toho, aby vaše peniaze boli vystavené zbytočne vysokému riziku. Pre zábavu a extra príjem môže byť špekulácia skvelou stratégiou. Aj kasína sú z nejakého dôvodu populárne a určite existuje potenciál zarobiť balík ak dokážete správne predpovedať ceny akcií. Špekulácie však môžu byť nepriateľom dlhodobej bezpečnosti, takže by ste určite nemali voliť špekuláciu pre peniaze, o ktoré si nemôžete dovoliť prísť.



V skratke teda platí jednoduché pravidlo: požičiavajte pri bezpečných a predvídateľných výnosoch v krátkodobom horizonte (menej ako päť rokov), investujte do dlhodobého diverzifikovaného rastu (päť a viac rokov) a špekulujte pre zábavu a potenciálne peniaze navyše. Pamätajte, že vyššie riziko znamená vyššie riziko. Nešpekulujte s tým, čo si nemôžete dovoliť stratiť, a ak sa rozhodnete, že svoje peniaze zveríte do rúk finančnému odborníkovi, uistite sa, že s vašimi úsporami špekulovať nebude.