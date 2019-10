Občania pracujúci v Británii by si mali uchovať doklady o ich práci a sociálnom zabezpečení

dnes 9:49 -

Občania pracujúci vo Veľkej Británii a Severnom Írsku by si mali uchovať doklady o ich práci a sociálnom zabezpečení z tejto krajiny. Odporúča im to Sociálna poisťovňa. "Vo vlastnom záujme by si preto mali uchovať napríklad pracovné zmluvy, výplatné pásky či číslo sociálneho zabezpečenia," uviedla poisťovňa. Tieto doklady môžu mať pre nich osobitný význam najmä v súvislosti s blížiacim sa vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie.

Odkladať si doklady o práci a dôchodkovom poistení zo zahraničia je podľa Sociálnej poisťovne všeobecná zásada, pretože môžu poistencovi výrazne uľahčiť situáciu a urýchliť neskoršie vybavovanie dávok na Slovensku alebo v inej krajine EÚ, kam sa prípadne presunie. "V prípade Spojeného kráľovstva je ešte situácia špecifická v tom, že na inštitúcie, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje povinnosť spolupracovať v oblasti sociálneho zabezpečenia s inštitúciami členských štátov EÚ, sa po brexite táto povinnosť vzťahovať nemusí (napr. povinnosť potvrdzovať existenciu poistenia)," upozornila poisťovňa. V takom prípade odložené doklady môžu poistencovi zásadne pomôcť a ovplyvniť rozhodovanie o dávke, ktorú bude poberať. Týka sa to i jeho starobného dôchodku, pri ktorom sa mu v budúcnosti zohľadní aj obdobie odpracované v Spojenom kráľovstve.