Elektráreň V1 by mohla vyrábať elektrinu aj v súčasnosti

Jadrová elektráreň V1 v Jaslovských Bohuniciach by mohla vyrábať elektrinu aj v súčasnosti. Pred dvadsiatimi rokmi sa Slovenská republika v súlade s uznesením vlády rozhodla predčasne odstaviť tento zdroj energie. Toto politické rozhodnutie súviselo s prístupovými rokovaniami SR o vstupe do Európskej únie. „Pred odstavením jadrovej elektrárne V1 bola na tomto jadrovom zariadení vykonaná rozsiahla generálna rekonštrukcia. Nakoľko bola táto rekonštrukcia vykonaná vo vysokej kvalite, je predpoklad, že tieto odstavené bloky by bezpečne a spoľahlivo fungovali dodnes. Tento názor podporujú práve vykonávané demontážne činnosti v primárnom okruhu elektrárne V1,“ povedala pre agentúru SITA Miriam Žiaková, hovorkyňa spoločnosti JAVYS, ktorá má na starosti vyraďovanie spomínanej elektrárne.

V súčasnosti je elektráreň V1 v druhej etape vyraďovania. V rámci druhej etapy sa vykonáva demontáž zvyšných systémov elektrárne a demolácia zvyšných objektov v rozsahu vyraďovania. „Patrí sem odstránenie systémov a komponentov z budovy reaktorov, budovy pomocných prevádzok a priečnych a pozdĺžnych etažérok. Vonkajšie nádrže a podzemné potrubné kanály a káblové vedenia budú tiež demontované,“ dodala Žiaková.

Po ich vyprázdnení firma JAVYS vykoná dekontamináciu a demoláciu budov. „Uvažovaný rozsah vyraďovania sa vzťahuje len na objekty, systémy a zariadenia jadrovej elektrárne V1 Jaslovské Bohunice, ktoré nie sú spoločné s inými zariadeniami. Po uvedení areálu do pôvodného stavu a jeho záverečnej kontrole dôjde k uvoľneniu areálu spod dozoru ÚJD SR,“ spresnila Žiaková.

Plánované celkové náklady vrátane rezerv na predčasné ukončenie prevádzky jadrovej elektrárne V1 a na jej vyraďovanie sú vo výške 1,237 miliardy eur, ktoré sú z národných i európskych zdrojov. „Doteraz bolo na tieto činnosti vynaložených 640 miliónov eur,“ konštatovala Žiaková.

Odstavenie jadrového zariadenia bolo na konci roka 2008. Jadrová elektráreň V1 má vydané povolenie na vyraďovanie do konca roka 2025. „V súlade s týmto povolením bude jadrová elektráreň V1 vyňatá z pôsobnosti Atómového zákona a dozoru príslušných štátnych orgánov do konca roka 2025,“ uzavrela Žiaková.