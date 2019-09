Ropa zlacnela po náznakoch zmiernenia napätia na Blízkom východe

dnes 9:01 -

Ceny ropy klesli v reakcii na správy, že Irán súhlasil s prepustením tankera plaviaceho sa pod britskou vlajkou, čo by potenciálne mohlo zmierniť časť napätia na Blízkom východe. Americký prezident Donald Trump však po príchode na Valné zhromaždenie OSN v New Yorku povedal, že chce hľadať podporu pre vytvorenie koalície, ktorá by čelila Iránu po tom, ako USA Teherán obvinili, že stál za útokom na ropné zariadenie Saudskej Arábie.

Ľahká americká ropa v utorok ráno v elektronickom obchodovaní na newyorskej komoditnej burze oslabila o 32 centov na 58,32 USD za barel. V pondelok uzavrela nižšie o 55 centov na úrovni 58,64 USD za barel. Severomorská ropa Brent si v utorok ráno pohoršila o 43 centov na 63,30 USD za barel.